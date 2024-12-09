https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

В ГД рассказали о мошенниках, создающих Telegram-боты маркетплейсов

В ГД рассказали о мошенниках, создающих Telegram-боты маркетплейсов - РИА Новости, 09.12.2024

В ГД рассказали о мошенниках, создающих Telegram-боты маркетплейсов

Мошенники начали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, рассказал член комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:42

2024-12-09T02:42

2024-12-09T02:55

общество

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мошенники начали создавать Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Мошенники создают Telegram-ботов, которые маскируются под официальные аккаунты маркетплейсов или служб поддержки. Они предлагают пользователю решить "проблему" с заказом или аккаунтом, запрашивая логин и пароль от личного кабинета. Пользователи, полагая, что общаются с представителем компании, передают свои данные, не подозревая, что на самом деле взаимодействуют с мошенниками", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что как только злоумышленники получают доступ, они могут изменить пароли, оформить заказы на чужие средства или вывести деньги с внутреннего баланса. Парламентарий добавил, что одним из распространенных методов также является создание ботов, которые отправляют ссылки на фишинговые сайты. "Эти сайты внешне полностью копируют страницы входа на маркетплейсы, и пользователь вводит свои данные, думая, что авторизуется в официальном сервисе. После ввода логина и пароля информация сразу попадает к мошенникам. Такой способ обмана особенно эффективен, поскольку боты могут использовать автоматизированные сообщения, имитирующие реальные уведомления от маркетплейса", - подчеркнул Немкин. По словам депутата, мошенники также часто используют ботов и для заманивания пользователей обещанием скидок, бонусов или участия в "эксклюзивных акциях". Он рассказал, что для получения бонуса пользователя просят пройти "верификацию" или "подтвердить аккаунт", введя данные от личного кабинета. Эти данные сразу же попадают к мошенникам. "Такой подход эффективен, так как многие пользователи в поисках выгоды не замечают ничего подозрительного и добровольно делятся конфиденциальной информацией", - заключил депутат. Немкин добавил, что некоторые боты могут предлагать пользователям оплатить "неоплаченный заказ" или "комиссию за доставку", для этого они просят перевести средства через указанные реквизиты или ввести данные банковской карты. "Также могут запрашиваться данные доступа к аккаунту для "проверки платежной информации". Мошенники, получив такие данные, не только списывают деньги, но и могут использовать аккаунт для совершения покупок или перепродажи товаров от имени владельца", - рассказал депутат.

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

https://ria.ru/20241202/telegram-1986784176.html

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, антон немкин (депутат), госдума рф