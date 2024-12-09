https://ria.ru/20241209/gosdep-1988287969.html

Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада

Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада - РИА Новости, 09.12.2024

Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада

Политика США привела к свержению сирийского президента Башара Асада, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:48

2024-12-09T23:48

2024-12-09T23:48

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Политика США привела к свержению сирийского президента Башара Асада, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации (президента США Барака) Обамы и сохранялся до последних дней, в конечном счете это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас", - заявил Миллер на пресс-конференции. По его словам, к нынешнему положению дел привели и подходы "нынешней администрации по ослаблению главных сторонников Асада: России, Ирана и "Хезболлах". Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988271047.html

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в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сша, государственный департамент сша