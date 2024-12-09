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Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада - РИА Новости, 09.12.2024
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23:48 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/gosdep-1988287969.html
Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада
Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада - РИА Новости, 09.12.2024
Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада
Политика США привела к свержению сирийского президента Башара Асада, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:48
2024-12-09T23:48
в мире
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Политика США привела к свержению сирийского президента Башара Асада, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации (президента США Барака) Обамы и сохранялся до последних дней, в конечном счете это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас", - заявил Миллер на пресс-конференции. По его словам, к нынешнему положению дел привели и подходы "нынешней администрации по ослаблению главных сторонников Асада: России, Ирана и "Хезболлах". Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988271047.html
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РИА Новости
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96
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в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сша, государственный департамент сша
В мире, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, США, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что политика США привела к свержению Асада

Представитель Госдепа Миллер заявил, что политика США привела к свержению Асада

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Политика США привела к свержению сирийского президента Башара Асада, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации (президента США Барака) Обамы и сохранялся до последних дней, в конечном счете это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас", - заявил Миллер на пресс-конференции.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Асад до эскалации в Сирии отверг предложение США о снятии санкций, пишет WP
Вчера, 20:19
По его словам, к нынешнему положению дел привели и подходы "нынешней администрации по ослаблению главных сторонников Асада: России, Ирана и "Хезболлах".
Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию
Вчера, 17:40
 
В миреСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024СШАГосударственный департамент США
 
 
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