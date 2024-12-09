Рейтинг@Mail.ru
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 09.12.2024 (обновлено: 05:50 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988062403.html
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником - РИА Новости, 09.12.2024
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник, сообщили РИА Новости в Горловской епархии. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:26
2024-12-09T05:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986822515_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_0b69aef94fd7114c61460edc19b2ec6d.png
ГОРЛОВКА (ДНР), 9 дек - РИА Новости. В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник, сообщили РИА Новости в Горловской епархии."Настоятель Казанского храма в микрорайоне "Комсомолец" протоиерей Василий Туренко подвергся атаке дрона-камикадзе во время развоза гуманитарной помощи. Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю. К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе", — рассказал представитель епархии. Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале заявил, что количество пострадавших мирных жителей в результате атак БПЛА со стороны украинских военных возросло до шести человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987332683.html
https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988060191.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986822515_91:0:1530:1079_1920x0_80_0_0_adde72cea61dc1347eb3010adcb089ec.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником

В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился священник

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПерехваченный дрон-камикадзе в ДНР
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРЛОВКА (ДНР), 9 дек - РИА Новости. В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник, сообщили РИА Новости в Горловской епархии.
"Настоятель Казанского храма в микрорайоне "Комсомолец" протоиерей Василий Туренко подвергся атаке дрона-камикадзе во время развоза гуманитарной помощи. Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю. К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе", — рассказал представитель епархии.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Горловке взорвался украинский беспилотник
4 декабря, 14:35
Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале заявил, что количество пострадавших мирных жителей в результате атак БПЛА со стороны украинских военных возросло до шести человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Водитель атакованного дроном автобуса в Горловке довез раненых в больницу
Вчера, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала