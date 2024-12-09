https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988062403.html
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником - РИА Новости, 09.12.2024
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник, сообщили РИА Новости в Горловской епархии. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:26
2024-12-09T00:26
2024-12-09T05:50
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ГОРЛОВКА (ДНР), 9 дек - РИА Новости. В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник, сообщили РИА Новости в Горловской епархии."Настоятель Казанского храма в микрорайоне "Комсомолец" протоиерей Василий Туренко подвергся атаке дрона-камикадзе во время развоза гуманитарной помощи. Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю. К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе", — рассказал представитель епархии. Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале заявил, что количество пострадавших мирных жителей в результате атак БПЛА со стороны украинских военных возросло до шести человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987332683.html
https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988060191.html
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В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился священник