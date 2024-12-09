https://ria.ru/20241209/gitlerovtsy-1988204867.html

Эксперт рассказал, как солдаты Гитлера стали машинами-убийцами

Эксперт рассказал, как солдаты Гитлера стали машинами-убийцами - РИА Новости, 09.12.2024

Эксперт рассказал, как солдаты Гитлера стали машинами-убийцами

Многолетняя идеологическая обработка гитлеровских военных, основанная на теории превосходства арийской расы, вела к утрате ими морали и совести и превращению в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:36

2024-12-09T16:36

2024-12-09T16:42

ссср

россия

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

без срока давности

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:197:3012:1891_1920x0_80_0_0_5c1e37ae4f9da6cd9a9bb7209c64858c.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Многолетняя идеологическая обработка гитлеровских военных, основанная на теории превосходства арийской расы, вела к утрате ими морали и совести и превращению в бездушных "машин" для убийств, способных массово казнить ни в чем не повинных мирных граждан, в том числе детей, на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев. В понедельник отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. ФСБ России обнародовала новые факты об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. Сейчас впервые опубликованы документы из Центрального архива ФСБ о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка, который, находясь на оккупированной Украине, занимался массовыми убийствами мирных советских граждан, в числе которых были и дети. В частности, обнародованы протоколы допросов полицейского этого батальона Вальтера Шварце, впоследствии расстрелянного про приговору советского трибунала за свои злодеяния. Шварце был членом гитлеровской партии НСДАП с 1932 года, и до войны работал пекарем. Шварце на следствии в числе прочего чистосердечно признал, что участвовал в казнях еврейского населения города Бердичева в ноябре 1941 года, и что лично расстрелял около 20 человек, в том числе 5 женщин. "В этой связи возникает законный вопрос, как молодой немец, обладатель самой мирной и уважаемой в народе профессии пекаря, вступив в нацистскую партию за год до прихода Гитлера к власти, превратился в послушную и бездушную машину для убийств, способного хладнокровно выстрелить в затылок беззащитному мирному гражданину", - сказал Матвеев. "В основе этих преступлений прежде всего лежали приказы и директивы Объединенного командования вермахта (ОКВ), признанные преступными на Нюрнбергском процессе", - добавил эксперт. Чтобы осуществлять свои злодеяния, верхушка нацистов заранее вывела граждан СССР вне рамок закона и международного права, сказал Матвеев. "Так, фундаментальные идеологические установки в предстоящей войне с СССР Гитлер дал в своей речи, произнесенной 30 марта 1941 года перед белее чем двумястами высшими офицерами вермахта, будущими участниками реализации плана "Барбаросса". Присутствовавший в зале начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гальдер в своем "военном дневнике" оставил об услышанном следующую запись: "Наши задачи в отношении России: разгромить ее вооруженные силы, разрушить ее государство… Борьба двух мировоззрений. Фюрер дает уничтожающую оценку большевизма: равнозначен социальному преступлению. Коммунизм – чудовищная угроза будущему. Мы должны отказаться от точки зрения солдатского товарищества с ним. Коммунизм не был нашим камарадом раньше, не будет он им и впредь. Речь идет о борьбе на уничтожение. Борьба эта будет очень отличаться от той, которая ведется на Западе. На Востоке суровость - это милосердие ради будущего", - добавил эксперт. Германское армейское командование и руководители заранее сформированных полицейских органов для будущей оккупированной территории СССР безоговорочно принимали идеологические установки и преступные приказы Гитлера, подчеркнул собеседник агентства. В развитии этих установок, еще до нападения на СССР, 13 мая 1941 года появилось распоряжение Гитлера за подписью начальника Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля "О применении военной подсудности в районе "Барбаросса" и об особых мерах войск", добавил Матвеев. "Согласно этому основополагающему документу в области военной юриспруденции нацистов, немецкие военные суды действовали только в рамках, необходимых для сохранения воинской дисциплины. Партизаны и враждебно настроенные по отношению к оккупантам гражданские лица подлежали беспощадному уничтожению. В случаях, если обстоятельства не позволяли быстро установить конкретных виновников, то по распоряжению офицеров вступал в действие принцип коллективной ответственности и могли проводиться массовые карательные мероприятия. При этом военнослужащие вермахта освобождались от ответственности даже в том случае, если в их действиях содержался состав воинского преступления. По сути, это было разрешение безнаказанно убивать любых мирных жителей СССР, признанных "подозрительными", - рассказал эксперт. "Именно этим распоряжением руководствовались вермахт, органы германских спецслужб и полиции на оккупированной советской территории, принимая решения о расстрелах советских граждан целыми семьями и сожжению тысяч населенных пунктов за связь с партизанами, укрывательство красноармейцев-окруженцев или беглых военнопленных", - подчеркнул Матвеев. Еще одной идеологической основой войны на Востоке стала директива начальника штаба Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля от 19 мая 1941 года о поведении германских войск на оккупированных территориях Советского Союза. В документе говорилось: "Большевизм является смертельным врагом национал-социалистического немецкого народа. Германия считает своим долгом борьбу с этим разлагающимся мировоззрением и его носителями. Эта борьба требует безжалостного и энергичного подавления большевистских провокаторов, партизан, диверсантов, евреев и полной ликвидации любого активного или пассивного сопротивления". "Таким образом преступные приказы Верховного командования Вооруженных сил Третьего рейха и многолетняя идеологическая обработка по линии НСДАП, основанная на теории превосходства арийской расы, приводили к духовно-нравственной деградации германских военнослужащих, то есть утрате ими морали и совести. Одновременно они способствовали дегуманизации ("расчеловечиванию") будущих жертв оккупантов. Поэтому вбиваемая годами в голову военнослужащих вермахта, спецслужб и полиции установка о том, что твоя жертва всего лишь неполноценный "недочеловек" ("untermensch"), позволяла им хладнокровно уничтожать мирное население на захваченных территориях СССР", - подчеркнул Матвеев.

https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20241209/genotsid-1988106786.html

https://ria.ru/20240717/fsb-1960143151.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

ссср

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), без срока давности, в мире