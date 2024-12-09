https://ria.ru/20241209/germaniya-1988249079.html

В Германии испугались массового оттока сирийцев из страны

В Германии испугались массового оттока сирийцев из страны - РИА Новости, 09.12.2024

В Германии испугались массового оттока сирийцев из страны

Председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс опасается, что возможный массовый отток сирийцев из Германии на фоне нынешней ситуации на... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:51

2024-12-09T18:51

2024-12-09T18:51

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс опасается, что возможный массовый отток сирийцев из Германии на фоне нынешней ситуации на их родине может ощутимо сказаться на здравоохранении ФРГ. "Мы можем понять, что многие из них (сирийцев - ред.) хотят вернуться на родину, и там они будут нужны срочно. Если они в больших количествах покинут Германию, это, без сомнения, почувствуется в сфере (медицинских - ред.) кадров", - заявил Гасс в комментарии журналу Spiegel. Согласно статистическим данным Федеральной ассоциации врачей Германии, по состоянию на конец 2023 года сирийские врачи составляли самую крупную группу иностранных медиков в ФРГ - по всей стране их число составляло 5758 человек, в немецких больницах трудились почти 5 тысяч сирийцев. Ранее представитель министерства внутренних дел Германии Соня Кок в ходе брифинга германского кабмина сообщила, что из-за текущей ситуации в Сирии заявки на получение статуса беженца в ФРГ сирийскими гражданами откладывается и не рассматривается в приоритетном порядке. После ухода сирийского президента Башара Асада среди политиков в Германии стартовала дискуссия о возращении на родину беженцев из Сирии, которые проживают в ФРГ. Так, спикер по вопросам внешней политики оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Юрген Хардт в связи с изменением политической ситуации в Сирии призвал вновь оценить, кто нуждается в предоставлении убежища в Германии, а кто нет. В свою очередь депутат от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер призвал не ужесточать миграционную политику в отношении сирийских беженцев после ухода Асада. По данным федерального статистического ведомства Германии, по состоянию на конец 2023 года в стране проживало около 970 тысяч сирийцев. В первой половине 2024 года сирийцы подали более 37 тысяч прошений о предоставлении убежища (31% от общего числа). За 2023 год было подано более 100 тысяч прошений, следует из статистических данных министерства по делам миграции и беженцев ФРГ. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/frg-1988188990.html

https://ria.ru/20241209/oon-1988172542.html

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