https://ria.ru/20241209/germaniya-1988226061.html

В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии

В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии

Оценка деятельности движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии будет зависеть от его отношения к религиозным и этническим меньшинствам, заявил официальный... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:44

2024-12-09T17:44

2024-12-09T17:44

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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Оценка деятельности движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии будет зависеть от его отношения к религиозным и этническим меньшинствам, заявил официальный представитель немецкого правительства Себастиан Фишер. "В последние месяцы и годы ХТШ старалось дистанцироваться от своего джихадистского происхождения, а также создать гражданские структуры. Можно ли эти усилия будет воспринимать всерьез, покажет, в частности, обращение с гражданским населением и особенно меньшинствами в районах, которые они теперь контролируют", - заявил он в ходе брифинга кабмина на просьбу дать официальную оценку. Фишер напомнил, что по общеевропейской оценке ХТШ является террористическим движением, а в занятом им Алеппо проживает много христиан и курдов. "В конечном итоге, судить надо будет по поступкам ХТШ", - добавил Фишер. Представительница МВД Соня Кок, в свою очередь, заявила, что деятельность движения сфокусирована на Сирии, а провозглашенный "джихад" нацелен против бывшего правительства в лице Башара Асада и его приближенных, но не против Европы. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988207310.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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