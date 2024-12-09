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В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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17:44 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/germaniya-1988226061.html
В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии
В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии
Оценка деятельности движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии будет зависеть от его отношения к религиозным и этническим меньшинствам, заявил официальный... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:44
2024-12-09T17:44
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Оценка деятельности движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии будет зависеть от его отношения к религиозным и этническим меньшинствам, заявил официальный представитель немецкого правительства Себастиан Фишер. "В последние месяцы и годы ХТШ старалось дистанцироваться от своего джихадистского происхождения, а также создать гражданские структуры. Можно ли эти усилия будет воспринимать всерьез, покажет, в частности, обращение с гражданским населением и особенно меньшинствами в районах, которые они теперь контролируют", - заявил он в ходе брифинга кабмина на просьбу дать официальную оценку. Фишер напомнил, что по общеевропейской оценке ХТШ является террористическим движением, а в занятом им Алеппо проживает много христиан и курдов. "В конечном итоге, судить надо будет по поступкам ХТШ", - добавил Фишер. Представительница МВД Соня Кок, в свою очередь, заявила, что деятельность движения сфокусирована на Сирии, а провозглашенный "джихад" нацелен против бывшего правительства в лице Башара Асада и его приближенных, но не против Европы. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988207310.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, германия
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Германия
В Германии назвали критерии оценки деятельности ХТШ в Сирии

МИД ФРГ: оценка деятельности ХТШ в Сирии зависит от отношения к меньшинствам

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Оценка деятельности движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии будет зависеть от его отношения к религиозным и этническим меньшинствам, заявил официальный представитель немецкого правительства Себастиан Фишер.
"В последние месяцы и годы ХТШ старалось дистанцироваться от своего джихадистского происхождения, а также создать гражданские структуры. Можно ли эти усилия будет воспринимать всерьез, покажет, в частности, обращение с гражданским населением и особенно меньшинствами в районах, которые они теперь контролируют", - заявил он в ходе брифинга кабмина на просьбу дать официальную оценку.
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Фишер напомнил, что по общеевропейской оценке ХТШ является террористическим движением, а в занятом им Алеппо проживает много христиан и курдов. "В конечном итоге, судить надо будет по поступкам ХТШ", - добавил Фишер.
Представительница МВД Соня Кок, в свою очередь, заявила, что деятельность движения сфокусирована на Сирии, а провозглашенный "джихад" нацелен против бывшего правительства в лице Башара Асада и его приближенных, но не против Европы.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
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Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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