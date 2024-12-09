https://ria.ru/20241209/fsb-1988087062.html

Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров

Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров - РИА Новости, 09.12.2024

Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров

ФСБ России показала видео, как была пресечена работа в РФ международной сети мошеннических колл-центров. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:19

2024-12-09T09:19

2024-12-09T09:19

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео, как была пресечена работа в РФ международной сети мошеннических колл-центров. На видео демонстрируется, как силовики заходят в одно из офисных зданий, выводят из помещений находившихся там людей разной национальности, осматривают рабочие места, и изучают информацию на компьютерах и на бумажных документах. ФСБ заявила, что накрыла в России международную сеть колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Силовики задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети мошеннических колл-центров. По данным ФСБ, потерпевшими от деятельности этой сети стали порядка 100 тысяч лиц в более чем 50 странах. По данным ФСБ, руководители сети в 2022 году по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. Сетью мошеннических колл-центров руководили гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман, он задержан, и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, его ищут.

https://ria.ru/20241206/narkotiki-1987671309.html

https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html

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Кадры пресечения работы международной сети мошеннических колл-центров в России ФСБ показала видео, как была пресечена работа международной сети мошеннических колл-центров в России 2024-12-09T09:19 true PT4M16S

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россия, грузия, израиль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, новый год, безопасность