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Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров - РИА Новости, 09.12.2024
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09:19 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/fsb-1988087062.html
Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров
Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров - РИА Новости, 09.12.2024
Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров
ФСБ России показала видео, как была пресечена работа в РФ международной сети мошеннических колл-центров. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:19
2024-12-09T09:19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео, как была пресечена работа в РФ международной сети мошеннических колл-центров. На видео демонстрируется, как силовики заходят в одно из офисных зданий, выводят из помещений находившихся там людей разной национальности, осматривают рабочие места, и изучают информацию на компьютерах и на бумажных документах. ФСБ заявила, что накрыла в России международную сеть колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Силовики задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети мошеннических колл-центров. По данным ФСБ, потерпевшими от деятельности этой сети стали порядка 100 тысяч лиц в более чем 50 странах. По данным ФСБ, руководители сети в 2022 году по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. Сетью мошеннических колл-центров руководили гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман, он задержан, и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, его ищут.
https://ria.ru/20241206/narkotiki-1987671309.html
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Кадры пресечения работы международной сети мошеннических колл-центров в России
ФСБ показала видео, как была пресечена работа международной сети мошеннических колл-центров в России
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россия, грузия, израиль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, новый год, безопасность
Россия, Грузия, Израиль, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Новый год, Безопасность
Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров

ФСБ показала кадры задержания мошенников международной сети кол-центров

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео, как была пресечена работа в РФ международной сети мошеннических колл-центров.
На видео демонстрируется, как силовики заходят в одно из офисных зданий, выводят из помещений находившихся там людей разной национальности, осматривают рабочие места, и изучают информацию на компьютерах и на бумажных документах.
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ФСБ заявила, что накрыла в России международную сеть колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Силовики задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети мошеннических колл-центров. По данным ФСБ, потерпевшими от деятельности этой сети стали порядка 100 тысяч лиц в более чем 50 странах.
По данным ФСБ, руководители сети в 2022 году по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. Сетью мошеннических колл-центров руководили гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман, он задержан, и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, его ищут.
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РоссияГрузияИзраильФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныНовый годБезопасность
 
 
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