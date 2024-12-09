https://ria.ru/20241209/fsb-1988061563.html

ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян

ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян - РИА Новости, 09.12.2024

ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян

Спецслужбы недружественных государств, в том числе Украины, все активнее пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T00:07

2024-12-09T00:07

2024-12-09T02:15

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спецслужбы недружественных государств, в том числе Украины, все активнее пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток подкупа, заявила ФСБ России. По информации ФСБ, телефонные мошенники все чаще используют якобы ее номера. "Отдельно обращаем ваше внимание на все возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путем шантажа, обмана, попыток подкупа. Методы их работы – организация поджогов зданий органов государственной власти, нанесения ущерба объектам военной, транспортной, социальной инфраструктуры, вытягивание денежных средств граждан под предлогом пожертвований в различные "благотворительные" и "гуманитарные" организации, по факту обеспечивающие финансовую поддержку ВСУ, получение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, от действующих военнослужащих и работников предприятий военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ. "Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в российской спецслужбе.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985729731.html

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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины