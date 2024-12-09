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ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян - РИА Новости, 09.12.2024
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00:07 09.12.2024 (обновлено: 02:15 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/fsb-1988061563.html
ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян
ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян - РИА Новости, 09.12.2024
ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян
Спецслужбы недружественных государств, в том числе Украины, все активнее пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:07
2024-12-09T02:15
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спецслужбы недружественных государств, в том числе Украины, все активнее пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток подкупа, заявила ФСБ России. По информации ФСБ, телефонные мошенники все чаще используют якобы ее номера. "Отдельно обращаем ваше внимание на все возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путем шантажа, обмана, попыток подкупа. Методы их работы – организация поджогов зданий органов государственной власти, нанесения ущерба объектам военной, транспортной, социальной инфраструктуры, вытягивание денежных средств граждан под предлогом пожертвований в различные "благотворительные" и "гуманитарные" организации, по факту обеспечивающие финансовую поддержку ВСУ, получение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, от действующих военнослужащих и работников предприятий военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ. "Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в российской спецслужбе.
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже россиян

ФСБ: спецслужбы Украины все чаще вовлекают россиян в противоправную деятельность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спецслужбы недружественных государств, в том числе Украины, все активнее пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток подкупа, заявила ФСБ России.
По информации ФСБ, телефонные мошенники все чаще используют якобы ее номера.
"Отдельно обращаем ваше внимание на все возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путем шантажа, обмана, попыток подкупа. Методы их работы – организация поджогов зданий органов государственной власти, нанесения ущерба объектам военной, транспортной, социальной инфраструктуры, вытягивание денежных средств граждан под предлогом пожертвований в различные "благотворительные" и "гуманитарные" организации, по факту обеспечивающие финансовую поддержку ВСУ, получение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, от действующих военнослужащих и работников предприятий военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
"Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в российской спецслужбе.
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ
26 ноября, 11:06
 
УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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