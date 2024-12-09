https://ria.ru/20241209/fsb-1988061342.html

ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников

ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников - РИА Новости, 09.12.2024

ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники все чаще используют якобы номера Федеральной службы безопасности, предупредили в ФСБ, перечислив ключевые слова, которые выдают... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T00:04

2024-12-09T00:04

2024-12-09T02:15

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россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники все чаще используют якобы номера Федеральной службы безопасности, предупредили в ФСБ, перечислив ключевые слова, которые выдают преступников."В последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов ФСБ России", — говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.Как уточнили в ЦОС, мошенники, которые выдают себя за сотрудников органов безопасности, убеждают потенциальных жертв перевести личные или кредитные денежные средства на "безопасный счет" или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру для того, чтобы якобы обеспечить их сохранность и помочь оперативникам раскрыть преступления.Кроме того, по данным спецслужбы, мошенники нередко используют схему вымогательства денежных средств в обмен на закрытие возбужденных с их слов "уголовных дел" в отношении граждан или членов их семей."Указанные действия сопровождаются демонстрацией посредством телефонных мессенджеров фотографий "служебных удостоверений" лжесотрудников органов безопасности, копий "приказов" и иных документов, якобы обязывающих гражданина оказать содействие следственным органам. Граждан убеждают соблюдать конфиденциальность, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества", — предупредили ФСБ.В ЦОС разъяснили, что граждан уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу исключительно в письменном виде, причем уведомления вручаются лично. В спецслужбе подчеркнули, что сотрудники ФСБ никогда не пользуются для общения с гражданами мессенджерами и не рассылают им копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов".Отмечается, что телефоны доверия, общественных приемных органов безопасности используются исключительно для приема информации от граждан и организаций. В ФСБ посоветовали потенциальным жертвам мошенников перезванивать на эти номера, чтобы убедиться, что звонившее им лица не имеют отношения к правоохранителям.ФСБ дала и другие советы, как не попасть на удочку мошенников. "Если в речи позвонившего вам человека используются слова "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "единый расчетный счет Центрального банка России", "ваш гражданский долг", "сообщите код из СМС/ данные вашей карты/ паспорта/ СНИЛС", вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство — положите трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности", — пояснили в ЦОС.В ФСБ также призвали граждан внимательно относиться к звонкам и сообщениям родственников, друзей, знакомых, коллег, утверждающих, что они попали в беду и им срочно требуется крупная сумма."Позвоните им сами, задайте вопросы, на которые могут знать ответ только они, убедитесь, что вас не пытаются обмануть… Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", — добавили в ЦОС.Кроме того, в ФСБ предупредили, что спецслужбы недружественных государств, в том числе Украины, все активнее пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток подкупа."Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", — заключили в спецслужбе.

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https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985717955.html

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технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новый год