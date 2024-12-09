https://ria.ru/20241209/fregat-1988160918.html

Россия передаст Индии второй фрегат проекта Tamal весной 2025 года

Россия передаст Индии второй фрегат проекта Tamal весной 2025 года - РИА Новости, 09.12.2024

Россия передаст Индии второй фрегат проекта Tamal весной 2025 года

Россия планирует передать второй фрегат проекта 11356 Tamal Индии весной 2025 года, сообщил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев в ходе церемонии... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:17

2024-12-09T14:17

2024-12-09T14:17

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индия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Россия планирует передать второй фрегат проекта 11356 Tamal Индии весной 2025 года, сообщил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев в ходе церемонии передачи первого корабля этого проекта Tushil индийской стороне в Калининграде на заводе "Янтарь". "Не стану скрывать, что испытываю гордость от того, что очередной корабль, построенный умелыми руками российских судостроителей, пополняет боевой состав индийских военно-морских сил. Это уже седьмой фрегат в серии, и весной следующего года мы планируем передать индийским коллегам еще один корабль данного проекта - фрегат Tamal", - сказал Моисеев. Главком подчеркнул, что такие корабли в составе Военно-морского флота России прошли боевое крещение в Черном море и полностью подтвердили заложенные тактико-техническое характеристики. Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов этого проекта. Изначально данные корабли строились для Черноморского флота России. Однако после введения санкций Украина отказалась поставлять двигатели для этих кораблей. В итоге был заключен контракт с Индией, который предполагает, что еще два фрегата будут построены на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй - через полгода после этого. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.

https://ria.ru/20240902/bramos-1969875538.html

https://ria.ru/20241207/oborona-1987859838.html

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россия, индия, калининград