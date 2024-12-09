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Посольство Сирии в Испании сменило флаги - РИА Новости, 09.12.2024
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20:42 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/flagi-1988273642.html
Посольство Сирии в Испании сменило флаги
Посольство Сирии в Испании сменило флаги - РИА Новости, 09.12.2024
Посольство Сирии в Испании сменило флаги
Посольство Сирии в Мадриде сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:42
2024-12-09T20:42
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МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Мадриде сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные, передает корреспондент РИА Новости. На балконе посольства, расположенного на площади Платерия-де-Мартинес, недалеко от центрального парка Ретиро, вывесили зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Ранее диппредставительство всегда вывешивало красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами. В окнах здания посольства свет не горит. На телефонные звонки диппредставительство не отвечает, а официальный сайт не работает. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html
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В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Война в Сирии, Испания
Посольство Сирии в Испании сменило флаги

Посольство Сирии в Мадриде сменило флаги на новые зелено-бело-черные

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Мадриде сменило старые государственные флаги на новые зелено-бело-черные, передает корреспондент РИА Новости.
На балконе посольства, расположенного на площади Платерия-де-Мартинес, недалеко от центрального парка Ретиро, вывесили зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами. Ранее диппредставительство всегда вывешивало красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами.
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
Вчера, 11:56
В окнах здания посольства свет не горит. На телефонные звонки диппредставительство не отвечает, а официальный сайт не работает.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Члены Сирийской национальной армии на дороге в Манбидж, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Посольство Сирии в Тегеране приостановило работу
Вчера, 14:37
 
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