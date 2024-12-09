https://ria.ru/20241209/evrosoyuz-1988175370.html

ЕС утвердил выплату Киеву транша на 4,2 миллиарда евро

ЕС утвердил выплату Киеву транша на 4,2 миллиарда евро - РИА Новости, 09.12.2024

ЕС утвердил выплату Киеву транша на 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро, платеж будет произведен в ближайшее время, говорится в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:45

2024-12-09T14:45

2024-12-09T14:56

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вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро, платеж будет произведен в ближайшее время, говорится в распространенном заявлении Совета."Украина в ближайшее время получит 4,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС утвердил второй платеж в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов Украины", - указывается в документе.В середине ноября Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение должен был утвердить Совет ЕС.В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. После перевода последнего в этом году транша общий объем средств, выделенных ЕС в 2024 году в поддержку плана для Украины, составит порядка 16,1 миллиарда евро.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

https://ria.ru/20241209/kiev-1988113435.html

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988089720.html

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евросоюз, украина, еврокомиссия, в мире, вооруженные силы украины