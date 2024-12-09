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Компания "ЕвроХим" получила КЭР для всех своих производств в России - РИА Новости, 09.12.2024
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15:59 09.12.2024 (обновлено: 16:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/evrokhim-1988184878.html
Компания "ЕвроХим" получила КЭР для всех своих производств в России
Компания "ЕвроХим" получила КЭР для всех своих производств в России - РИА Новости, 09.12.2024
Компания "ЕвроХим" получила КЭР для всех своих производств в России
"ЕвроХим" получил комплексные экологические разрешения (КЭР) для всех своих предприятий по производству удобрений в России, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:59
2024-12-09T16:01
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невинномысск
еврохим
зеленый патруль
экономика
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. "ЕвроХим" получил комплексные экологические разрешения (КЭР) для всех своих предприятий по производству удобрений в России, сообщает пресс-служба компании.Разрешения получены для АО "Невинномысский Азот", АО "НАК "Азот", ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения", ПГ "Фосфорит", АО "ЕвроХим - Северо-Запад" и ООО "Новомосковский Хлор", а также для производства нитрата калия на площадке в Невинномысске, где сейчас идут пусконаладочные работы.По словам начальника управления охраны окружающей среды и экологии "ЕвроХима" Натальи Ботвиньевой, работа по получению комплексных экологических разрешений началась в компании еще в 2020 году. С тех пор была проведена инвентаризация всех источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также объектов размещения отходов. Смоделированы выбросы загрязняющих веществ, исследовано состояние водных объектов. Разработаны программы создания систем автоматического контроля выбросов и сбросов.Получение комплексных экологических разрешений – только часть деятельности "ЕвроХима" в сфере охраны окружающей среды. За последние несколько лет компания реконструировала системы аспирации и очистки отходящих газов, оптимизировала работу систем оборотного водоснабжения, реконструировала очистные сооружения. В настоящий момент ведутся работы по созданию установок термического обезвреживания отходов с целью снижения их количества и класса опасности, говорится в сообщении.КЭР – ключевой разрешительный документ для крупных промышленных предприятий, устанавливающий нормативы воздействия на окружающую среду и содержащий обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение этого воздействия. Широкомасштабный процесс их внедрения начался в 2019 году."На сегодняшний день из 6 тысяч предприятий, которые должны получить разрешения, это сделала лишь небольшая часть. Командой "ЕвроХима" проделана сложная, многоэтапная работа, которая вызывает уважение. Тем более что КЭР получены для всех предприятий Группы, работающих в разных регионах России", – прокомментировал лидер общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
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россия, невинномысск, еврохим, зеленый патруль, экономика
Россия, Невинномысск, ЕвроХим, Зеленый патруль, Экономика
Компания "ЕвроХим" получила КЭР для всех своих производств в России

ЕвроХим получил комплексные экологические разрешения для своих производств в РФ

© Фото : пресс-служба "ЕвроХима"Компания "ЕвроХим"
Компания ЕвроХим - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : пресс-служба "ЕвроХима"
Компания "ЕвроХим"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. "ЕвроХим" получил комплексные экологические разрешения (КЭР) для всех своих предприятий по производству удобрений в России, сообщает пресс-служба компании.
Разрешения получены для АО "Невинномысский Азот", АО "НАК "Азот", ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения", ПГ "Фосфорит", АО "ЕвроХим - Северо-Запад" и ООО "Новомосковский Хлор", а также для производства нитрата калия на площадке в Невинномысске, где сейчас идут пусконаладочные работы.
© Фото : пресс-служба "ЕвроХима"Компания "ЕвроХим"
Компания ЕвроХим - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : пресс-служба "ЕвроХима"
Компания "ЕвроХим"
По словам начальника управления охраны окружающей среды и экологии "ЕвроХима" Натальи Ботвиньевой, работа по получению комплексных экологических разрешений началась в компании еще в 2020 году. С тех пор была проведена инвентаризация всех источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также объектов размещения отходов. Смоделированы выбросы загрязняющих веществ, исследовано состояние водных объектов. Разработаны программы создания систем автоматического контроля выбросов и сбросов.
Получение комплексных экологических разрешений – только часть деятельности "ЕвроХима" в сфере охраны окружающей среды. За последние несколько лет компания реконструировала системы аспирации и очистки отходящих газов, оптимизировала работу систем оборотного водоснабжения, реконструировала очистные сооружения. В настоящий момент ведутся работы по созданию установок термического обезвреживания отходов с целью снижения их количества и класса опасности, говорится в сообщении.
КЭР – ключевой разрешительный документ для крупных промышленных предприятий, устанавливающий нормативы воздействия на окружающую среду и содержащий обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение этого воздействия. Широкомасштабный процесс их внедрения начался в 2019 году.
"На сегодняшний день из 6 тысяч предприятий, которые должны получить разрешения, это сделала лишь небольшая часть. Командой "ЕвроХима" проделана сложная, многоэтапная работа, которая вызывает уважение. Тем более что КЭР получены для всех предприятий Группы, работающих в разных регионах России", – прокомментировал лидер общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
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