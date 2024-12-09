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Эрдоган назвал сирийский народ братским - РИА Новости, 09.12.2024
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20:23 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988271658.html
Эрдоган назвал сирийский народ братским
Эрдоган назвал сирийский народ братским - РИА Новости, 09.12.2024
Эрдоган назвал сирийский народ братским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийский народ братским, отметив, что на этом, а не на выгоде основан подход Анкары к ситуации в Сирии. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:23
2024-12-09T20:23
в мире
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
турция
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийский народ братским, отметив, что на этом, а не на выгоде основан подход Анкары к ситуации в Сирии. "Тот, кто знает 13-летнюю историю событий в Сирии, является самым близким свидетелем искренней борьбы Турции. Наша чувствительность в отношении Сирии никогда не была основана на интересах. Мы всегда подходили к этому вопросу с точки зрения совести и сострадания. Сегодня мы твердо стоим на тех же позициях. Сирийский народ - наши братья и сестры. Это наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий. Мавзолеи, мосты, фонтаны, трактиры, мечети, украшающие Сирию от одного конца до другого, - это знаки нашего братства, которое длится из вечности в вечность", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268480.html
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в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция
В мире, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция
Эрдоган назвал сирийский народ братским

Президент Турции Эрдоган назвал сирийский народ братским

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийский народ братским, отметив, что на этом, а не на выгоде основан подход Анкары к ситуации в Сирии.
"Тот, кто знает 13-летнюю историю событий в Сирии, является самым близким свидетелем искренней борьбы Турции. Наша чувствительность в отношении Сирии никогда не была основана на интересах. Мы всегда подходили к этому вопросу с точки зрения совести и сострадания. Сегодня мы твердо стоим на тех же позициях. Сирийский народ - наши братья и сестры. Это наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий. Мавзолеи, мосты, фонтаны, трактиры, мечети, украшающие Сирию от одного конца до другого, - это знаки нашего братства, которое длится из вечности в вечность", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии
Вчера, 19:59
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении
Вчера, 19:59
 
В миреСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Турция
 
 
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