https://ria.ru/20241209/erdogan-1988271658.html

Эрдоган назвал сирийский народ братским

Эрдоган назвал сирийский народ братским - РИА Новости, 09.12.2024

Эрдоган назвал сирийский народ братским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийский народ братским, отметив, что на этом, а не на выгоде основан подход Анкары к ситуации в Сирии. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:23

2024-12-09T20:23

2024-12-09T20:23

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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сирийский народ братским, отметив, что на этом, а не на выгоде основан подход Анкары к ситуации в Сирии. "Тот, кто знает 13-летнюю историю событий в Сирии, является самым близким свидетелем искренней борьбы Турции. Наша чувствительность в отношении Сирии никогда не была основана на интересах. Мы всегда подходили к этому вопросу с точки зрения совести и сострадания. Сегодня мы твердо стоим на тех же позициях. Сирийский народ - наши братья и сестры. Это наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий. Мавзолеи, мосты, фонтаны, трактиры, мечети, украшающие Сирию от одного конца до другого, - это знаки нашего братства, которое длится из вечности в вечность", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html

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в мире, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция