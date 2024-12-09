Эрдоган добился желаемого результата в Сирии, заявил министр обороны Италии
Минобороны Италии: Эрдоган добился желаемого результата после свержения Асада
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyРеджеп Тайип
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Реджеп Тайип. Архивное фото
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РИМ, 9 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган добился желаемого результата после свержения в Сирии режима Башара Асада, теперь турецкий лидер может использовать слабость, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
"У Эрдогана на руках результат, к которому он стремился годами, но он не думал, что он так близок. И теперь его возможности открывать и закрывать кран в сторону ЕС возрастают", - сказал он в интервью газете Stampa. В этой связи он вспомнил миграционный кризис 2015 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель "была вынуждена наполнить Турцию деньгами, чтобы перекрыть кран".
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Евросоюз, отметил министр, слаб по многим причинам, в первую очередь с точки зрения экономического кризиса. Победа на выборах в США Дональда Трампа, добавил Крозетто, "безжалостно ставит ЕС перед лицом политической карликовости", от которой Европа страдает на протяжении десятилетий.
"ЕС не играет никакой роли в мире и теряет дар речи по любому международному вопросу или кризису. Во всяком случае, отдельные нации говорят сами по себе и часто по-разному", - сказал глава итальянского минобороны.
"Этот контекст дарит власть Эрдогану. Прагматику. Он может больше не довольствоваться экономической помощью, а использовать хрупкость ЕС, чтобы стремиться к вступлению в Европу. Для Турции революция: денежная стабильность и огромные перспективы для отрасли, но с таким же негативным влиянием на промышленность ЕС", - сказал Крозетто.
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Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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