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В Ленинградской области решили отказаться от салютов - РИА Новости, 09.12.2024
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16:41 09.12.2024 (обновлено: 17:52 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/elka-1988205858.html
В Ленинградской области решили отказаться от салютов
В Ленинградской области решили отказаться от салютов - РИА Новости, 09.12.2024
В Ленинградской области решили отказаться от салютов
Отказаться от закупки пиротехники и салютов на Новый Год решили в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:41
2024-12-09T17:52
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Отказаться от закупки пиротехники и салютов на Новый Год решили в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Ленобласть не будет тратить бюджетные средства на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Дополнительные средства направляем на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.Он добавил, что по украшению городов и поселений рекомендовано главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть."И чтобы сберечь праздничное настроение — заранее организовать в форме штабов работу в праздники коммунальных, дорожных служб и энергетиков", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20241206/moskva-1987648644.html
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общество, ленинградская область
Общество, Ленинградская область
В Ленинградской области решили отказаться от салютов

В Ленинградской области решили отказаться от салютов и пиротехники

© Depositphotos.com / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Depositphotos.com / tommeaker26@gmail.com
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Отказаться от закупки пиротехники и салютов на Новый Год решили в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Ленобласть не будет тратить бюджетные средства на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Дополнительные средства направляем на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по украшению городов и поселений рекомендовано главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть.
"И чтобы сберечь праздничное настроение — заранее организовать в форме штабов работу в праздники коммунальных, дорожных служб и энергетиков", - уточнил глава региона.
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ОбществоЛенинградская область
 
 
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