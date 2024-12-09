https://ria.ru/20241209/elka-1988205858.html

В Ленинградской области решили отказаться от салютов

В Ленинградской области решили отказаться от салютов - РИА Новости, 09.12.2024

В Ленинградской области решили отказаться от салютов

Отказаться от закупки пиротехники и салютов на Новый Год решили в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:41

2024-12-09T16:41

2024-12-09T17:52

общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Отказаться от закупки пиротехники и салютов на Новый Год решили в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Ленобласть не будет тратить бюджетные средства на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Дополнительные средства направляем на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.Он добавил, что по украшению городов и поселений рекомендовано главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть."И чтобы сберечь праздничное настроение — заранее организовать в форме штабов работу в праздники коммунальных, дорожных служб и энергетиков", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241206/moskva-1987648644.html

ленинградская область

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общество, ленинградская область