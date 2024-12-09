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Нашедшему главную новогоднюю елку в Подмосковье подарили автомобиль - РИА Новости, 09.12.2024
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12:31 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html
Нашедшему главную новогоднюю елку в Подмосковье подарили автомобиль
Нашедшему главную новогоднюю елку в Подмосковье подарили автомобиль - РИА Новости, 09.12.2024
Нашедшему главную новогоднюю елку в Подмосковье подарили автомобиль
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, вручили новый... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:31
2024-12-09T12:31
общество
московская область (подмосковье)
chevrolet
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МОЖАЙСК, 9 дек - РИА Новости. Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, вручили новый автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. "Каждый год планируется машина. В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей", - сказал журналистам директор Бородинского филиала ГКУ МО "Мособллес", лесничий Махач Ширинов. Он отметил, что заветную елку нашли еще в июне. "Это все очень серьезная и сложная операция. В течение четырех месяцев весь наш филиал во время патрулирования территории государственного лесного фонда занимался поиском самой лучшей ели по параметрам, которые установлены. Это мы еще в июне месяце во время патрулирования совместно с участковым лесничим, со школьными лесничествами наткнулись на эту ель, осматривали со всех сторон: её возраст, её параметры, высоту, все это мерили, и в конечном итоге мы предложили её как одну из кандидатов на главную ель РФ", - сказал Ширинов. Всего по Московской области на роль главной новогодней елки страны отбирали 15 кандидатов. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Её возраст 90 лет, высота 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток 8 метров.
https://ria.ru/20241129/elka-1986483711.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), chevrolet
Общество, Московская область (Подмосковье), Chevrolet
Нашедшему главную новогоднюю елку в Подмосковье подарили автомобиль

Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, вручили новый автомобиль

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области
Рубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области
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МОЖАЙСК, 9 дек - РИА Новости. Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, вручили новый автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.
"Каждый год планируется машина. В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей", - сказал журналистам директор Бородинского филиала ГКУ МО "Мособллес", лесничий Махач Ширинов.
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Он отметил, что заветную елку нашли еще в июне.
"Это все очень серьезная и сложная операция. В течение четырех месяцев весь наш филиал во время патрулирования территории государственного лесного фонда занимался поиском самой лучшей ели по параметрам, которые установлены. Это мы еще в июне месяце во время патрулирования совместно с участковым лесничим, со школьными лесничествами наткнулись на эту ель, осматривали со всех сторон: её возраст, её параметры, высоту, все это мерили, и в конечном итоге мы предложили её как одну из кандидатов на главную ель РФ", - сказал Ширинов.
Всего по Московской области на роль главной новогодней елки страны отбирали 15 кандидатов.
Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Её возраст 90 лет, высота 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток 8 метров.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Chevrolet
 
 
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