Эксперт предупредил о последствиях запрета на ввоз российского никеля в ЕС
Экономист Хазанов: Финляндия сильно пострадает от запрета на ввоз никеля из РФ
Никелевый завод в Норильске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Финляндия сильнее других стран может пострадать от возможного запрета на поставки российского никеля в Евросоюз, таким мнением поделился с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Запрет Европейским союзом ввоза никеля из России обернется серьезными проблемами для его черной металлургии ... Особо сильно пострадает Финляндия – можно ожидать массовых увольнений сотрудников в черной металлургии и смежных отраслях, падения налогов и роста социальной напряженности: металлургическая отрасль Финляндии напрямую зависит от отгрузок никеля из России (доля нашего металла в импорте никеля в Финляндию превышает 80%)", - рассказал о последствиях данной меры эксперт.
По его словам, альтернатива российскому металлу в виде индонезийского никеля с учетом расстояний и транспортных расходов обойдется странам ЕС намного дороже. Так, Хазанов отмечает, что на этом фоне можно ожидать подъема стоимости никеля на рынке Евросоюза и падения рентабельности у ключевых производителей нержавеющей стали, например испанского Acerinox, финской Outokumpu, немецкого ThyssenKrupp, который планирует сократить 11 тысяч рабочих мест.
"Цены на никель на мировом рынке в случае установления эмбарго в Европейском союзе могут подскочить на 5%, но на недолгий срок: все-таки Европейский союз более скромный потребитель этого цветного металла, нежели Китай", - добавил он. В понедельник никель на 17.13 мск дорожает на 0,02%, до 16 015,5 доллара за тонну.
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