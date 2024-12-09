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Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры - РИА Новости, 09.12.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:55 09.12.2024 (обновлено: 05:57 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/egipet-1988063996.html
Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры
Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры - РИА Новости, 09.12.2024
Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры
Археологи обнаружили в ходе раскопок около Александрии на севере Египта монеты с изображением Клеопатры и бюст женщины из белого мрамора, носящей царскую... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:55
2024-12-09T05:57
александрия
древний египет
египет
наука
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок около Александрии на севере Египта монеты с изображением Клеопатры и бюст женщины из белого мрамора, носящей царскую корону, сообщило министерство туризма и древностей страны. Совместная египетско-доминиканская археологическая миссия совершила под южной стеной храма Тапосирис-Магна к западу от Александрии находку, датированную эллинистическим периодом истории Древнего Египта.&quot;Генеральный секретарь высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил отметил, что среди заметных артефактов, которые были обнаружены, были небольшой бюст женщины из белого мрамора, носящей царскую корону, и сделанный из известняка бюст царя, носящего немес (Царский головной убор в Древнем Египте. – Прим. ред.)&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что мнения археологов о том, кем была женщина на бюсте, разделились: кто-то считает, что на нем изображена сама Клеопатра, другие же полагают, что это могла быть одна из принцесс династии Птолемеев."Также миссия обнаружила 337 монет, на некоторых из которых изображена царица Клеопатра VII, ряд ритуальных глиняных горшков, масляные лампы, горшки из известняка для хранения пищи и косметики, бронзовые статуэтки и амулет в виде скарабея", — добавляется в заявлении.Группе археологов также удалось обнаружить руины храма древнегреческой эпохи, датируемого IV веком до нашей эры.Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах.Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
https://ria.ru/20240907/arkheologiya-1971204204.html
https://ria.ru/20240823/egipet-1968107582.html
александрия
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александрия, древний египет, египет
Александрия, Древний Египет, Египет, Наука
Археологи нашли в Египте монеты с изображением Клеопатры

Археологи обнаружили монеты с изображением Клеопатры на севере Египта

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкПогребальный комплекс Джосера в Саккаре в Египте
Погребальный комплекс Джосера в Саккаре в Египте - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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Погребальный комплекс Джосера в Саккаре в Египте. Архивное фото
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок около Александрии на севере Египта монеты с изображением Клеопатры и бюст женщины из белого мрамора, носящей царскую корону, сообщило министерство туризма и древностей страны.
Совместная египетско-доминиканская археологическая миссия совершила под южной стеной храма Тапосирис-Магна к западу от Александрии находку, датированную эллинистическим периодом истории Древнего Египта.
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"Генеральный секретарь высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил отметил, что среди заметных артефактов, которые были обнаружены, были небольшой бюст женщины из белого мрамора, носящей царскую корону, и сделанный из известняка бюст царя, носящего немес (Царский головной убор в Древнем Египте. – Прим. ред.)", — говорится в заявлении.

Отмечается, что мнения археологов о том, кем была женщина на бюсте, разделились: кто-то считает, что на нем изображена сама Клеопатра, другие же полагают, что это могла быть одна из принцесс династии Птолемеев.
"Также миссия обнаружила 337 монет, на некоторых из которых изображена царица Клеопатра VII, ряд ритуальных глиняных горшков, масляные лампы, горшки из известняка для хранения пищи и косметики, бронзовые статуэтки и амулет в виде скарабея", — добавляется в заявлении.
Группе археологов также удалось обнаружить руины храма древнегреческой эпохи, датируемого IV веком до нашей эры.
Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах.
Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
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