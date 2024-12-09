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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 09.12.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Три человека пострадали в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на движущийся автомобиль в районе села Двулучное Валуйского округа, сообщил РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:02
2024-12-09T18:02
2024-12-09T18:13
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на движущийся автомобиль в районе села Двулучное Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя. В районе села Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся легковой автомобиль ранены трое. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что повреждено транспортное средство. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего поврежден грузовой автомобиль."В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА посечён забор частного домовладения", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20241205/otkljuchenie-1987453023.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, трое пострадали