https://ria.ru/20241209/dron-1988249632.html

В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника

В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.12.2024

В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника

Украинский дрон атаковал автомобиль жителей Харьковской области, два человека получили ранения, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:51

2024-12-09T18:51

2024-12-09T18:55

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харьковская область

россия

виталий ганчев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль жителей Харьковской области, два человека получили ранения, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Тelegram-канале. "Украинские боевики, используя FPV-дрон, атаковали автомобиль жителей освобожденной Харьковской области. По предварительной информации, в результате атаки украинского беспилотника два человека получили осколочные ранения и посечены несколько машин", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшим оказали помощь российские врачи, которые прибыли на место ЧП. Раненых доставили в одну из больниц на территории РФ.

https://ria.ru/20241207/espanol-1987870291.html

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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев