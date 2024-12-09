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В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника
В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.12.2024
В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника
Украинский дрон атаковал автомобиль жителей Харьковской области, два человека получили ранения, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:51
2024-12-09T18:51
2024-12-09T18:55
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виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль жителей Харьковской области, два человека получили ранения, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Тelegram-канале. "Украинские боевики, используя FPV-дрон, атаковали автомобиль жителей освобожденной Харьковской области. По предварительной информации, в результате атаки украинского беспилотника два человека получили осколочные ранения и посечены несколько машин", - сообщил Ганчев. По его словам, пострадавшим оказали помощь российские врачи, которые прибыли на место ЧП. Раненых доставили в одну из больниц на территории РФ.
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области два человека пострадали при атаке беспилотника
Ганчев: украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области