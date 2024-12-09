https://ria.ru/20241209/donetsk-1988145198.html
Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке
Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке - РИА Новости, 09.12.2024
Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке
Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:24
2024-12-09T13:24
2024-12-09T13:24
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником, передает корреспондент РИА Новости. Видео с камеры внутри магазина находится в распоряжении агентства. На кадрах слышен громкий хлопок, одна из сотрудниц говорит, что ударной волной ее "чуть не откинуло от двери". В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате два человека серьезно пострадали, они являются членами одной семьи, мужчине оторвало ногу. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html
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Момент взрыва в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником
Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником, передает корреспондент РИА Новости.
Видео с камеры внутри магазина находится в распоряжении агентства. На кадрах слышен громкий хлопок, одна из сотрудниц говорит, что ударной волной ее "чуть не откинуло от двери".
2024-12-09T13:24
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РИА Новости
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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке
Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке