https://ria.ru/20241209/donetsk-1988145198.html

Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке

Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке - РИА Новости, 09.12.2024

Появились кадры взрыва автомобиля в Донецке

Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:24

2024-12-09T13:24

2024-12-09T13:24

донецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником, передает корреспондент РИА Новости. Видео с камеры внутри магазина находится в распоряжении агентства. На кадрах слышен громкий хлопок, одна из сотрудниц говорит, что ударной волной ее "чуть не откинуло от двери". В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате два человека серьезно пострадали, они являются членами одной семьи, мужчине оторвало ногу. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

донецк

россия

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Момент взрыва в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником Появились кадры со звуком взрыва, раздавшегося у парковки в Донецке, где произошел инцидент с внедорожником, передает корреспондент РИА Новости. Видео с камеры внутри магазина находится в распоряжении агентства. На кадрах слышен громкий хлопок, одна из сотрудниц говорит, что ударной волной ее "чуть не откинуло от двери". 2024-12-09T13:24 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия