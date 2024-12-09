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Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка - РИА Новости, 09.12.2024
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11:59 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/donetsk-1988122293.html
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка - РИА Новости, 09.12.2024
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка
Очевидцы сразу бросились оказывать первую помощь пострадавшим в инциденте с внедорожником в центре Донецка, рассказала РИА Новости продавец магазина Вера. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:59
2024-12-09T11:59
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Очевидцы сразу бросились оказывать первую помощь пострадавшим в инциденте с внедорожником в центре Донецка, рассказала РИА Новости продавец магазина Вера. По ее словам, она сумела найти в магазине бинты, а затем говорила с пострадавшими, чтобы они не потеряли сознание. "Перешла дорогу, там уже прохожие оказывали медицинскую помощь. Чем могла - помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши". Потом начали приезжать службы", - рассказала Вера. Также пострадавшим вынесли теплые вещи и помогли дождаться скорой помощи. "Я сходила в магазин, взяла теплые вещи, чтобы накрыть эту женщину. Потому что на улице холодно, подложили под нее картон, чтобы не сильно зябко сидеть. Чем смогли - помогли", - подытожила продавщица. В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате два человека серьезно пострадали, они являются членами одной семьи, мужчине оторвало ногу. СК РФ сообщил, что после инцидента в центре Донецка возбуждено уголовное дело.
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донецк
россия
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Внедорожник взорвался в Донецке. Кадры с места ЧП
Внедорожник взорвался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-09T11:59
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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, донецкая народная республика
Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Донецкая Народная Республика
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка

Очевидица рассказала о помощи пострадавшим при взрыве внедорожника в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБелый Toyota Land Cruiser Prado, поврежденный взрывом, на улице в центре Донецка
Белый Toyota Land Cruiser Prado, поврежденный взрывом, на улице в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Белый Toyota Land Cruiser Prado, поврежденный взрывом, на улице в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Очевидцы сразу бросились оказывать первую помощь пострадавшим в инциденте с внедорожником в центре Донецка, рассказала РИА Новости продавец магазина Вера.
По ее словам, она сумела найти в магазине бинты, а затем говорила с пострадавшими, чтобы они не потеряли сознание.
"Перешла дорогу, там уже прохожие оказывали медицинскую помощь. Чем могла - помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши". Потом начали приезжать службы", - рассказала Вера.
Также пострадавшим вынесли теплые вещи и помогли дождаться скорой помощи.
«
"Я сходила в магазин, взяла теплые вещи, чтобы накрыть эту женщину. Потому что на улице холодно, подложили под нее картон, чтобы не сильно зябко сидеть. Чем смогли - помогли", - подытожила продавщица.
В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате два человека серьезно пострадали, они являются членами одной семьи, мужчине оторвало ногу. СК РФ сообщил, что после инцидента в центре Донецка возбуждено уголовное дело.
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