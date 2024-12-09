https://ria.ru/20241209/donetsk-1988122293.html
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка - РИА Новости, 09.12.2024
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка
Очевидцы сразу бросились оказывать первую помощь пострадавшим в инциденте с внедорожником в центре Донецка, рассказала РИА Новости продавец магазина Вера. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:59
2024-12-09T11:59
2024-12-09T11:59
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происшествия
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Очевидцы сразу бросились оказывать первую помощь пострадавшим в инциденте с внедорожником в центре Донецка, рассказала РИА Новости продавец магазина Вера. По ее словам, она сумела найти в магазине бинты, а затем говорила с пострадавшими, чтобы они не потеряли сознание. "Перешла дорогу, там уже прохожие оказывали медицинскую помощь. Чем могла - помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши". Потом начали приезжать службы", - рассказала Вера. Также пострадавшим вынесли теплые вещи и помогли дождаться скорой помощи. "Я сходила в магазин, взяла теплые вещи, чтобы накрыть эту женщину. Потому что на улице холодно, подложили под нее картон, чтобы не сильно зябко сидеть. Чем смогли - помогли", - подытожила продавщица. В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате два человека серьезно пострадали, они являются членами одной семьи, мужчине оторвало ногу. СК РФ сообщил, что после инцидента в центре Донецка возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Внедорожник взорвался в Донецке. Кадры с места ЧП
Внедорожник взорвался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-09T11:59
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, донецкая народная республика
Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Донецкая Народная Республика
Очевидица рассказала подробности взрыва автомобиля в центре Донецка
Очевидица рассказала о помощи пострадавшим при взрыве внедорожника в Донецке