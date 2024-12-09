https://ria.ru/20241209/donetsk-1988086802.html

В Донецке взорвался внедорожник

В Донецке взорвался внедорожник - РИА Новости, 09.12.2024

В Донецке взорвался внедорожник

Внедорожник взорвался в центре Донецка, серьезно пострадали два человека, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:19

2024-12-09T09:19

2024-12-09T10:31

донецк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Внедорожник взорвался в центре Донецка, серьезно пострадали два человека, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Белый Toyota Land Cruiser Prado поврежден взрывом, сильнее всего около водительской двери.По данным корреспондента РИА Новости, пострадавшие — члены одной семьи, мужчине оторвало ногу. Очевидцы вызвали специальные службы и оказывают пострадавшим первую помощь.

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

донецк

донецкая народная республика

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Внедорожник взорвался в Донецке. Кадры с места ЧП Внедорожник взорвался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-09T09:19 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия, донецкая народная республика