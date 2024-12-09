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В Донецке взорвался внедорожник - РИА Новости, 09.12.2024
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09:19 09.12.2024 (обновлено: 10:31 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/donetsk-1988086802.html
В Донецке взорвался внедорожник
В Донецке взорвался внедорожник - РИА Новости, 09.12.2024
В Донецке взорвался внедорожник
Внедорожник взорвался в центре Донецка, серьезно пострадали два человека, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:19
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донецк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Внедорожник взорвался в центре Донецка, серьезно пострадали два человека, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Белый Toyota Land Cruiser Prado поврежден взрывом, сильнее всего около водительской двери.По данным корреспондента РИА Новости, пострадавшие — члены одной семьи, мужчине оторвало ногу. Очевидцы вызвали специальные службы и оказывают пострадавшим первую помощь.
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донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
1
5
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96
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Внедорожник взорвался в Донецке. Кадры с места ЧП
Внедорожник взорвался в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
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донецк, происшествия, донецкая народная республика
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В Донецке взорвался внедорожник

В центре Донецка взорвался внедорожник, пострадали два человека

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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Внедорожник взорвался в центре Донецка, серьезно пострадали два человека, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Белый Toyota Land Cruiser Prado поврежден взрывом, сильнее всего около водительской двери.
По данным корреспондента РИА Новости, пострадавшие — члены одной семьи, мужчине оторвало ногу. Очевидцы вызвали специальные службы и оказывают пострадавшим первую помощь.
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ДонецкПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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