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Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок

Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок - РИА Новости, 09.12.2024

Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок

Ленинградский зоопарк рассказал в Telеgram-канале о детеныше обыкновенных игрунок, который появился на свет в сентябре. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:44

2024-12-09T16:44

2024-12-09T17:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал в Telеgram-канале о детеныше обыкновенных игрунок, который появился на свет в сентябре. "Детеныш родился у самки Хельги и самца Лусио 3 сентября. Он быстро подрос и уже сам перемещается по вольеру", — говорится в сообщении.Миниатюрные приматы делают первые самостоятельные шаги в возрасте двух-трех недель, тогда же начинают пробовать твердую пищу. В два месяца эти животные передвигаются без помощи родителей, а к трем перестают питаться молоком матери. Как отметили в зоосаде, для игрунок, как и для большинства обезьян, важно расти в семье. Молодые особи в группе учатся ухаживать за младшими. Сейчас детеныш в такой опеке не нуждается, но старшие братья и сестра составляют ему компанию для игр. "Отличить кроху пока еще можно. Он меньше остальных по размерам, имеет более светлый окрас, и на ушах у него пока только формируются кисточки из длинных белых волос", — добавили в учреждении.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших в России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который организовали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20241204/zoopark-1987332361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк, общество