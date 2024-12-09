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Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок - РИА Новости, 09.12.2024
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Хорошие новости
 
16:44 09.12.2024 (обновлено: 17:27 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/detenysh-1988206077.html
Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок
Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок - РИА Новости, 09.12.2024
Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок
Ленинградский зоопарк рассказал в Telеgram-канале о детеныше обыкновенных игрунок, который появился на свет в сентябре. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:44
2024-12-09T17:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал в Telеgram-канале о детеныше обыкновенных игрунок, который появился на свет в сентябре. "Детеныш родился у самки Хельги и самца Лусио 3 сентября. Он быстро подрос и уже сам перемещается по вольеру", — говорится в сообщении.Миниатюрные приматы делают первые самостоятельные шаги в возрасте двух-трех недель, тогда же начинают пробовать твердую пищу. В два месяца эти животные передвигаются без помощи родителей, а к трем перестают питаться молоком матери. Как отметили в зоосаде, для игрунок, как и для большинства обезьян, важно расти в семье. Молодые особи в группе учатся ухаживать за младшими. Сейчас детеныш в такой опеке не нуждается, но старшие братья и сестра составляют ему компанию для игр. "Отличить кроху пока еще можно. Он меньше остальных по размерам, имеет более светлый окрас, и на ушах у него пока только формируются кисточки из длинных белых волос", — добавили в учреждении.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших в России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который организовали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20241204/zoopark-1987332361.html
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санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк, Общество
Ленинградский зоопарк рассказал о детеныше обыкновенных игрунок

Ленинградский зоопарк рассказал о трехмесячном детеныше обыкновенных игрунок

© Ленинградский зоопарк/TelegramДетеныш обыкновенной игрунки в Ленинградском зоопарке
Детеныш обыкновенной игрунки в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Ленинградский зоопарк/Telegram
Детеныш обыкновенной игрунки в Ленинградском зоопарке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал в Telеgram-канале о детеныше обыкновенных игрунок, который появился на свет в сентябре.
"Детеныш родился у самки Хельги и самца Лусио 3 сентября. Он быстро подрос и уже сам перемещается по вольеру", — говорится в сообщении.
Кенгуру и первый снег в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Миниатюрные приматы делают первые самостоятельные шаги в возрасте двух-трех недель, тогда же начинают пробовать твердую пищу. В два месяца эти животные передвигаются без помощи родителей, а к трем перестают питаться молоком матери.
Как отметили в зоосаде, для игрунок, как и для большинства обезьян, важно расти в семье. Молодые особи в группе учатся ухаживать за младшими. Сейчас детеныш в такой опеке не нуждается, но старшие братья и сестра составляют ему компанию для игр.
"Отличить кроху пока еще можно. Он меньше остальных по размерам, имеет более светлый окрас, и на ушах у него пока только формируются кисточки из длинных белых волос", — добавили в учреждении.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших в России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который организовали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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