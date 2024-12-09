Рейтинг@Mail.ru
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 09.12.2024 (обновлено: 17:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике - РИА Новости, 09.12.2024
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:21
2024-12-09T17:01
россия
общество
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.Председателем нового совещательного органа назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей поручено в течение месяца представить на утверждение главы государства проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в его состав. Эти же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, семья
Россия, Общество, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Семья
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике

Путин указом учредил Совет по реализации демографической и семейной политики

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации
5 декабря, 15:15
Председателем нового совещательного органа назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей поручено в течение месяца представить на утверждение главы государства проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в его состав.
Эти же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2024 году
5 сентября, 12:31
 
РоссияОбществоВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала