https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html

Путин учредил Совет по демографической и семейной политике

Путин учредил Совет по демографической и семейной политике - РИА Новости, 09.12.2024

Путин учредил Совет по демографической и семейной политике

Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:21

2024-12-09T16:21

2024-12-09T17:01

россия

общество

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

семья

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.Председателем нового совещательного органа назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей поручено в течение месяца представить на утверждение главы государства проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в его состав. Эти же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html

https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, семья