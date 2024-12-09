https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике - РИА Новости, 09.12.2024
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:21
2024-12-09T16:21
2024-12-09T17:01
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил Совет по демографической и семейной политике, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики", — говорится в документе.Председателем нового совещательного органа назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей поручено в течение месяца представить на утверждение главы государства проект положения о Совете и предложения по кандидатурам для включения в его состав. Эти же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, семья
Россия, Общество, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Семья
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
Путин указом учредил Совет по реализации демографической и семейной политики