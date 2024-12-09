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СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 09.12.2024
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10:09 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/delo-1988095084.html
СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области
СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 09.12.2024
СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области
Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:09
2024-12-09T10:09
происшествия
тюменская область
россия
тюмень
александр бастрыкин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В ноябре срок следствия по делу был продлен до февраля. "На завершающей стадии расследования находится и уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина", - сказал Бастрыкин. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Оба фигуранта находятся под стражей с июня, вину не признают. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, тюменская область, россия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области

СК: расследование дела замгубернатора Вахрина находится на завершающей стадии

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В ноябре срок следствия по делу был продлен до февраля.
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24 апреля, 12:43
"На завершающей стадии расследования находится и уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина", - сказал Бастрыкин.
По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Оба фигуранта находятся под стражей с июня, вину не признают.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияТюменьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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