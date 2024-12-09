https://ria.ru/20241209/delo-1988095084.html

СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области

СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 09.12.2024

СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области

Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:09

2024-12-09T10:09

2024-12-09T10:09

происшествия

тюменская область

россия

тюмень

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В ноябре срок следствия по делу был продлен до февраля. "На завершающей стадии расследования находится и уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина", - сказал Бастрыкин. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Оба фигуранта находятся под стражей с июня, вину не признают. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240814/tyumen-1966116609.html

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тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, россия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон