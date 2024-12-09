Украина рассчитывает получить семь миллионов евро на развитие ЧАЭС
Украина рассчитывает получить от ЕБРР почти семь миллионов евро на развитие ЧАЭС
© AP Photo / Efrem LukatskyЧернобыльская АЭС, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Чернобыльская АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти 7 миллионов евро на развитие Чернобыльской зоны, средства среди прочего направят на реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук.
"Страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля, который администрирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), объявили о поддержке в размере около 7 миллионов евро. Средства будут направлены на развитие Чернобыльской зоны отчуждения, восстановление поврежденного ... оборудования, а также реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности", - приводит слова Гринчук местное издание "Судебно-юридическая газета".
По ее данным, взнос Канады составит 5 миллионов евро, Еврокомиссия выделит 1,7 миллиона евро. Кроме того, к финансовой поддержке присоединится Бельгия. По словам министра, на заседании ассамблеи стран-вкладчиков было принято решение о создании группы управления проектами для более эффективной реализации грантовых соглашений и утвержден план демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", сооруженных над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.
Гринчук уточнила, что ранее Украина получила более 26 миллионов евро от 18 стран.
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