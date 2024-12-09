https://ria.ru/20241209/brechalov-1988226965.html

Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов

Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов - РИА Новости, 09.12.2024

Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2025 году на спартакиаду "Гвардия" на Кубок имени Калашникова пригласят участников из других регионов, сообщила... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:48

2024-12-09T17:48

2024-12-09T17:48

удмуртская республика

воткинск

балезинский район

брест

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2025 году на спартакиаду "Гвардия" на Кубок имени Калашникова пригласят участников из других регионов, сообщила пресс-служба руководителя республики. По данным пресс-службы, 9 декабря состоялся торжественный прием руководителей и наставников команд-победителей смотра-конкурса по строевой подготовке "Равняемся на Героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени М.Т. Калашникова. Мероприятие провел глава республики Александр Бречалов в День Героев Отечества. "В этом году смотр-конкурс и спартакиада объединили 6 тысяч участников и 150 организаторов по всей Удмуртии. Вы сделали эти два крупнейших в регионе патриотических события яркими, незабываемыми для ребят и зрителей. В 2025 году оба события пройдут в юбилейный, пятый раз. Ребят ждет много нового и интересного. Так, на "Гвардию" пригласим участников с других регионов", – приводятся слова Бречалова. Он добавил, что инициатива обоих проектов – за теми, кто ежедневно занимается военно-патриотическим воспитанием. Спартакиаду "Гвардия" предложили провести активисты воткинского клуба "Десантник", а идея смотра-конкурса "Равняемся на героев" активно обсуждалась на стратегической сессии патриотических клубов и объединений. "Спасибо вам за это. Уверен, что именно в том, что проекты родились на местах, и есть их секрет успеха", – обратился к участникам события глава Удмуртии. Среди победителей смотра-конкурса – школа №17 Воткинска. Наставник, преподаватель основ безопасности и защиты Родины Елена Минеева собрала женскую команду и подготовила буквально за две недели перед событием. "Девушки не имели опыта подобных мероприятий, но большую помощь нам оказала воинская часть Воткинска, тренировки проходили по два раза в день. Каждый день мы оттачивали строевые команды", – цитирует пресс-служба ее слова. Наставник команды Кожильской средней школы Балезинского района, учитель истории и обществознания Мария Феоктистова отметила, что их команда четыре года успешно выступает на смотре-конкурсе. В первый год она сама стала изучать видео о построении и выполнении команд. Наставлял Марию Феоктистову с учениками учитель технологии Михаил Лекомцев. В этом году в младшей возрастной категории ребята завоевали первое место и получили приз от главы республики – поездку в Брест, в которую скоро отправятся всей командой, информирует пресс-служба. В пресс-службе рассказали, что педагог дополнительного образования школы юных летчиков Роман Варин сам вместе с работающей молодежью прошел полосу препятствий. Кроме того, он подготовил команду, которая заняла первое место среди школьных организаций. "С полной уверенностью могу сказать, что это сложнейшее испытание. Участие в спартакиаде для ребят – это не только проверка физических данных, но и силы духа, воли, характера", – рассказал Варин. "Рассказал об успехах команды и учитель Основ безопасности и защиты Родины Юскинской школы Кезского района Валерий Лекомцев. Ребята в этом году получили спецприз имени Руслана Шаймарданова. В конце приема глава Удмуртии наградил руководителей и наставников команд-победителей. Они получили сертификаты на улучшение материально-технической базы учебных заведений", - добавили в пресс-службе. По справке региональных властей, смотр-конкурс "Равняемся на Героев" и спартакиада "Гвардия" прошли в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, благодаря субсидии Росмолодежи. Оба события приурочены ко Дню оружейника и состоялись 21 сентября на базе спортивного комплекса "Чекерил". Вместе с Александром Бречаловым победителей и призеров наградил председатель правления "Движения Первых", Герой России Артур Орлов.

https://ria.ru/20241209/brechalov-1988214591.html

https://ria.ru/20241123/udmurtija-1985354776.html

воткинск

балезинский район

брест

удмуртская республика (удмуртия)

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воткинск, балезинский район, брест, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)