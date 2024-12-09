https://ria.ru/20241209/brechalov-1988226965.html
Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов
Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов - РИА Новости, 09.12.2024
Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2025 году на спартакиаду "Гвардия" на Кубок имени Калашникова пригласят участников из других регионов, сообщила... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:48
2024-12-09T17:48
2024-12-09T17:48
удмуртская республика
воткинск
балезинский район
брест
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2025 году на спартакиаду "Гвардия" на Кубок имени Калашникова пригласят участников из других регионов, сообщила пресс-служба руководителя республики. По данным пресс-службы, 9 декабря состоялся торжественный прием руководителей и наставников команд-победителей смотра-конкурса по строевой подготовке "Равняемся на Героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени М.Т. Калашникова. Мероприятие провел глава республики Александр Бречалов в День Героев Отечества. "В этом году смотр-конкурс и спартакиада объединили 6 тысяч участников и 150 организаторов по всей Удмуртии. Вы сделали эти два крупнейших в регионе патриотических события яркими, незабываемыми для ребят и зрителей. В 2025 году оба события пройдут в юбилейный, пятый раз. Ребят ждет много нового и интересного. Так, на "Гвардию" пригласим участников с других регионов", – приводятся слова Бречалова. Он добавил, что инициатива обоих проектов – за теми, кто ежедневно занимается военно-патриотическим воспитанием. Спартакиаду "Гвардия" предложили провести активисты воткинского клуба "Десантник", а идея смотра-конкурса "Равняемся на героев" активно обсуждалась на стратегической сессии патриотических клубов и объединений. "Спасибо вам за это. Уверен, что именно в том, что проекты родились на местах, и есть их секрет успеха", – обратился к участникам события глава Удмуртии. Среди победителей смотра-конкурса – школа №17 Воткинска. Наставник, преподаватель основ безопасности и защиты Родины Елена Минеева собрала женскую команду и подготовила буквально за две недели перед событием. "Девушки не имели опыта подобных мероприятий, но большую помощь нам оказала воинская часть Воткинска, тренировки проходили по два раза в день. Каждый день мы оттачивали строевые команды", – цитирует пресс-служба ее слова. Наставник команды Кожильской средней школы Балезинского района, учитель истории и обществознания Мария Феоктистова отметила, что их команда четыре года успешно выступает на смотре-конкурсе. В первый год она сама стала изучать видео о построении и выполнении команд. Наставлял Марию Феоктистову с учениками учитель технологии Михаил Лекомцев. В этом году в младшей возрастной категории ребята завоевали первое место и получили приз от главы республики – поездку в Брест, в которую скоро отправятся всей командой, информирует пресс-служба. В пресс-службе рассказали, что педагог дополнительного образования школы юных летчиков Роман Варин сам вместе с работающей молодежью прошел полосу препятствий. Кроме того, он подготовил команду, которая заняла первое место среди школьных организаций. "С полной уверенностью могу сказать, что это сложнейшее испытание. Участие в спартакиаде для ребят – это не только проверка физических данных, но и силы духа, воли, характера", – рассказал Варин. "Рассказал об успехах команды и учитель Основ безопасности и защиты Родины Юскинской школы Кезского района Валерий Лекомцев. Ребята в этом году получили спецприз имени Руслана Шаймарданова. В конце приема глава Удмуртии наградил руководителей и наставников команд-победителей. Они получили сертификаты на улучшение материально-технической базы учебных заведений", - добавили в пресс-службе. По справке региональных властей, смотр-конкурс "Равняемся на Героев" и спартакиада "Гвардия" прошли в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, благодаря субсидии Росмолодежи. Оба события приурочены ко Дню оружейника и состоялись 21 сентября на базе спортивного комплекса "Чекерил". Вместе с Александром Бречаловым победителей и призеров наградил председатель правления "Движения Первых", Герой России Артур Орлов.
https://ria.ru/20241209/brechalov-1988214591.html
https://ria.ru/20241123/udmurtija-1985354776.html
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воткинск, балезинский район, брест, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Воткинск, Балезинский район, Брест, Александр Бречалов, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов пригласит на спартакиаду "Гвардия" участников из других регионов
Бречалов: на спартакиаду "Гвардия" пригласят участников из других регионов
УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2025 году на спартакиаду "Гвардия" на Кубок имени Калашникова пригласят участников из других регионов, сообщила пресс-служба руководителя республики.
По данным пресс-службы, 9 декабря состоялся торжественный прием руководителей и наставников команд-победителей смотра-конкурса по строевой подготовке "Равняемся на Героев" и военно-патриотической спартакиады "Гвардия" на Кубок имени М.Т. Калашникова. Мероприятие провел глава республики Александр Бречалов в День Героев Отечества.
"В этом году смотр-конкурс и спартакиада объединили 6 тысяч участников и 150 организаторов по всей Удмуртии. Вы сделали эти два крупнейших в регионе патриотических события яркими, незабываемыми для ребят и зрителей. В 2025 году оба события пройдут в юбилейный, пятый раз. Ребят ждет много нового и интересного. Так, на "Гвардию" пригласим участников с других регионов", – приводятся слова Бречалова.
Он добавил, что инициатива обоих проектов – за теми, кто ежедневно занимается военно-патриотическим воспитанием. Спартакиаду "Гвардия" предложили провести активисты воткинского клуба "Десантник", а идея смотра-конкурса "Равняемся на героев" активно обсуждалась на стратегической сессии патриотических клубов и объединений.
"Спасибо вам за это. Уверен, что именно в том, что проекты родились на местах, и есть их секрет успеха", – обратился к участникам события глава Удмуртии.
Среди победителей смотра-конкурса – школа №17 Воткинска. Наставник, преподаватель основ безопасности и защиты Родины Елена Минеева собрала женскую команду и подготовила буквально за две недели перед событием. "Девушки не имели опыта подобных мероприятий, но большую помощь нам оказала воинская часть Воткинска, тренировки проходили по два раза в день. Каждый день мы оттачивали строевые команды", – цитирует пресс-служба ее слова.
Наставник команды Кожильской средней школы Балезинского района, учитель истории и обществознания Мария Феоктистова отметила, что их команда четыре года успешно выступает на смотре-конкурсе. В первый год она сама стала изучать видео о построении и выполнении команд. Наставлял Марию Феоктистову с учениками учитель технологии Михаил Лекомцев. В этом году в младшей возрастной категории ребята завоевали первое место и получили приз от главы республики – поездку в Брест, в которую скоро отправятся всей командой, информирует пресс-служба.
В пресс-службе рассказали, что педагог дополнительного образования школы юных летчиков Роман Варин сам вместе с работающей молодежью прошел полосу препятствий. Кроме того, он подготовил команду, которая заняла первое место среди школьных организаций. "С полной уверенностью могу сказать, что это сложнейшее испытание. Участие в спартакиаде для ребят – это не только проверка физических данных, но и силы духа, воли, характера", – рассказал Варин.
"Рассказал об успехах команды и учитель Основ безопасности и защиты Родины Юскинской школы Кезского района Валерий Лекомцев. Ребята в этом году получили спецприз имени Руслана Шаймарданова. В конце приема глава Удмуртии наградил руководителей и наставников команд-победителей. Они получили сертификаты на улучшение материально-технической базы учебных заведений", - добавили в пресс-службе.
По справке региональных властей, смотр-конкурс "Равняемся на Героев" и спартакиада "Гвардия" прошли в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, благодаря субсидии Росмолодежи. Оба события приурочены ко Дню оружейника и состоялись 21 сентября на базе спортивного комплекса "Чекерил". Вместе с Александром Бречаловым победителей и призеров наградил председатель правления "Движения Первых", Герой России Артур Орлов.