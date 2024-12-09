https://ria.ru/20241209/brechalov-1988214591.html

Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества

Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества - РИА Новости, 09.12.2024

Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества

Глава Удмуртии Александр Бречалов в День героев Отечества встретился с росгвардейцами региона и вручил им государственные награды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:04

2024-12-09T17:04

2024-12-09T17:04

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

алексей груздев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в День героев Отечества встретился с росгвардейцами региона и вручил им государственные награды, сообщила пресс-служба руководителя республики. "Наши спецназовцы около 100 раз были в командировках в самых горячих точках, на участках, где нужна серьезная спецподготовка, с достоинством и на максимум выполняя свои боевые задачи. В День героев Отечества – честь вручить им заслуженные награды", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. В его пресс-службе рассказали, что Бречалов в День героев Отечества с рабочим визитом посетил подразделения специального назначения управления Росгвардии по Удмуртской Республике. "Встреча началась с возложения цветов к мемориалу сотрудников спецподразделений, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Вместе с врио начальника территориального управления Росгвардии полковником полиции Алексеем Груздевым, заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Ильясом Ханнановым, участником программы "Время героев" полковником полиции Маратом Сибаевым, командиром удмуртского СОБР полковником полиции Владимиром Г. и командиром ОМОН, почетным гражданином Удмуртской Республики полковником полиции Олегом Матвеевым Александр Бречалов почтил память погибших бойцов, отметив, что их подвиги будут служить примером для молодых сотрудников управления", - говорится в сообщении. Глава региона посетил комнату боевой славы и выставку оружия спецподразделений Росгвардии. Особенный экспонат — робот, разработанный ижевчанином, который сейчас проходит испытания в спецподразделении для дальнейшего применения в выполнении задач, добавили в пресс-службе. "В завершении визита Александр Бречалов поздравил росгвардейцев с Днём героев Отечества. Он отметил, что сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии всегда находятся на страже безопасности Родины и приходят на помощь тогда, когда это особенно необходимо. Из рук главы Удмуртии самые достойные сотрудники подразделений регионального управления получили государственные награды. Александр Бречалов поблагодарил их за службу и пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20241123/udmurtija-1985354776.html

https://ria.ru/20241122/udmurtiya-1985286110.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, алексей груздев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии