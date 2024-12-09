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Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества - РИА Новости, 09.12.2024
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Удмуртская Республика
 
17:04 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/brechalov-1988214591.html
Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества
Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества - РИА Новости, 09.12.2024
Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества
Глава Удмуртии Александр Бречалов в День героев Отечества встретился с росгвардейцами региона и вручил им государственные награды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:04
2024-12-09T17:04
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
алексей груздев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в День героев Отечества встретился с росгвардейцами региона и вручил им государственные награды, сообщила пресс-служба руководителя республики. "Наши спецназовцы около 100 раз были в командировках в самых горячих точках, на участках, где нужна серьезная спецподготовка, с достоинством и на максимум выполняя свои боевые задачи. В День героев Отечества – честь вручить им заслуженные награды", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. В его пресс-службе рассказали, что Бречалов в День героев Отечества с рабочим визитом посетил подразделения специального назначения управления Росгвардии по Удмуртской Республике. "Встреча началась с возложения цветов к мемориалу сотрудников спецподразделений, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Вместе с врио начальника территориального управления Росгвардии полковником полиции Алексеем Груздевым, заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Ильясом Ханнановым, участником программы "Время героев" полковником полиции Маратом Сибаевым, командиром удмуртского СОБР полковником полиции Владимиром Г. и командиром ОМОН, почетным гражданином Удмуртской Республики полковником полиции Олегом Матвеевым Александр Бречалов почтил память погибших бойцов, отметив, что их подвиги будут служить примером для молодых сотрудников управления", - говорится в сообщении. Глава региона посетил комнату боевой славы и выставку оружия спецподразделений Росгвардии. Особенный экспонат — робот, разработанный ижевчанином, который сейчас проходит испытания в спецподразделении для дальнейшего применения в выполнении задач, добавили в пресс-службе. "В завершении визита Александр Бречалов поздравил росгвардейцев с Днём героев Отечества. Он отметил, что сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии всегда находятся на страже безопасности Родины и приходят на помощь тогда, когда это особенно необходимо. Из рук главы Удмуртии самые достойные сотрудники подразделений регионального управления получили государственные награды. Александр Бречалов поблагодарил их за службу и пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20241123/udmurtija-1985354776.html
https://ria.ru/20241122/udmurtiya-1985286110.html
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, алексей груздев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Алексей Груздев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Бречалов вручил госнаграды спецназовцам Удмуртии в День героев Отечества

Бречалов вручил госнаграды росгвардейцам Удмуртии в День героев Отечества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в День героев Отечества встретился с росгвардейцами региона и вручил им государственные награды, сообщила пресс-служба руководителя республики.
"Наши спецназовцы около 100 раз были в командировках в самых горячих точках, на участках, где нужна серьезная спецподготовка, с достоинством и на максимум выполняя свои боевые задачи. В День героев Отечества – честь вручить им заслуженные награды", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и министр энергетики России Сергей Цивилев во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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В его пресс-службе рассказали, что Бречалов в День героев Отечества с рабочим визитом посетил подразделения специального назначения управления Росгвардии по Удмуртской Республике.
"Встреча началась с возложения цветов к мемориалу сотрудников спецподразделений, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Вместе с врио начальника территориального управления Росгвардии полковником полиции Алексеем Груздевым, заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Ильясом Ханнановым, участником программы "Время героев" полковником полиции Маратом Сибаевым, командиром удмуртского СОБР полковником полиции Владимиром Г. и командиром ОМОН, почетным гражданином Удмуртской Республики полковником полиции Олегом Матвеевым Александр Бречалов почтил память погибших бойцов, отметив, что их подвиги будут служить примером для молодых сотрудников управления", - говорится в сообщении.
Глава региона посетил комнату боевой славы и выставку оружия спецподразделений Росгвардии. Особенный экспонат — робот, разработанный ижевчанином, который сейчас проходит испытания в спецподразделении для дальнейшего применения в выполнении задач, добавили в пресс-службе.
"В завершении визита Александр Бречалов поздравил росгвардейцев с Днём героев Отечества. Он отметил, что сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии всегда находятся на страже безопасности Родины и приходят на помощь тогда, когда это особенно необходимо. Из рук главы Удмуртии самые достойные сотрудники подразделений регионального управления получили государственные награды. Александр Бречалов поблагодарил их за службу и пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия", - сообщает пресс-служба.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловАлексей ГруздевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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