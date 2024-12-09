https://ria.ru/20241209/borisov-1988217025.html
Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус"
Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" - РИА Новости, 09.12.2024
Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус"
Российского актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", сообщили организаторы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:11
2024-12-09T17:11
2024-12-09T17:43
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Российского актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", сообщили организаторы. Он претендует на звание "лучший актер второго плана". У киноленты также есть номинации в категориях "лучший сценарий" и "лучший режиссер". В фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля. Список претендентов на "Золотой глобус" был объявлен на пресс-конференции в понедельник. Несколько номинаций получили сериалы "Медведь", "Сегун", "Настоящий детектив" и "Пингвин". Саму премию вручат вечером 5 января (в ночь на 6 января по московскому времени).
https://ria.ru/20241025/filmy-1980094934.html
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юра борисов, россия, золотой глобус, в мире
Культура, Юра Борисов, Россия, Золотой глобус, В мире
Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус"
Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора"