https://ria.ru/20241209/borisov-1988217025.html

Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус"

Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" - РИА Новости, 09.12.2024

Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус"

Российского актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", сообщили организаторы. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:11

2024-12-09T17:11

2024-12-09T17:43

культура

юра борисов

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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Российского актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", сообщили организаторы. Он претендует на звание "лучший актер второго плана". У киноленты также есть номинации в категориях "лучший сценарий" и "лучший режиссер". В фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля. Список претендентов на "Золотой глобус" был объявлен на пресс-конференции в понедельник. Несколько номинаций получили сериалы "Медведь", "Сегун", "Настоящий детектив" и "Пингвин". Саму премию вручат вечером 5 января (в ночь на 6 января по московскому времени).

https://ria.ru/20241025/filmy-1980094934.html

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юра борисов, россия, золотой глобус, в мире