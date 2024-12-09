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Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2024

Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области

Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, убиты или ранены до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:04

2024-12-09T16:04

2024-12-09T16:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, убиты или ранены до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На выезде из села (Новоандреевки - ред.) на трассе Т0812 была поражена дроном-камикадзе БМП. Порвалась гусеница... (военные - ред.) начали вылезать и разбегаться, прилетело ещё два дрона. Ликвидированными и раненными до 10 боевиков. Направлялись в сторону Орехова", - сказал собеседник агентства. Ранее Лебедев сообщил, что удары нанесены по Малой Токмачке и Новоандреевке, где закрепились военные ВСУ.

https://ria.ru/20241209/obstrel-1988177246.html

запорожская область

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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность