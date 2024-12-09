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Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 09.12.2024 (обновлено: 16:05 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/bmp-1988197525.html
Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области
Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, убиты или ранены до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:04
2024-12-09T16:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, убиты или ранены до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На выезде из села (Новоандреевки - ред.) на трассе Т0812 была поражена дроном-камикадзе БМП. Порвалась гусеница... (военные - ред.) начали вылезать и разбегаться, прилетело ещё два дрона. Ликвидированными и раненными до 10 боевиков. Направлялись в сторону Орехова", - сказал собеседник агентства. Ранее Лебедев сообщил, что удары нанесены по Малой Токмачке и Новоандреевке, где закрепились военные ВСУ.
https://ria.ru/20241209/obstrel-1988177246.html
запорожская область
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области

Российские военные поразили дроном-камикадзе БМП ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, убиты или ранены до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На выезде из села (Новоандреевки - ред.) на трассе Т0812 была поражена дроном-камикадзе БМП. Порвалась гусеница... (военные - ред.) начали вылезать и разбегаться, прилетело ещё два дрона. Ликвидированными и раненными до 10 боевиков. Направлялись в сторону Орехова", - сказал собеседник агентства.
Ранее Лебедев сообщил, что удары нанесены по Малой Токмачке и Новоандреевке, где закрепились военные ВСУ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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