https://ria.ru/20241209/bespilotniki-1988196447.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 09.12.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:56
2024-12-09T15:56
2024-12-09T15:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Девятого декабря с 14.00 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью