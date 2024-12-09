https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988117149.html
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана - РИА Новости, 09.12.2024
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
Израильский беспилотник выпустил ракету по машине рядом с блокпостом ливанской армии на юге страны, один человек погиб и четверо военнослужащих получили... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:46
2024-12-09T11:46
2024-12-09T11:46
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израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Израильский беспилотник выпустил ракету по машине рядом с блокпостом ливанской армии на юге страны, один человек погиб и четверо военнослужащих получили ранения, сообщается в заявлении Армии Ливана опубликованном в Х. "Враждебный Израиль атаковал машину возле армейского блокпоста Саф эль-Хава в Бинт Жбейль. Один человек погиб и четверо военнослужащих получили ранения",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
Израильский дрон выпустил ракету по машине на юге Ливана, один человек погиб