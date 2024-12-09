https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988117149.html

Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана

Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана - РИА Новости, 09.12.2024

Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана

Израильский беспилотник выпустил ракету по машине рядом с блокпостом ливанской армии на юге страны, один человек погиб и четверо военнослужащих получили... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:46

2024-12-09T11:46

2024-12-09T11:46

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Израильский беспилотник выпустил ракету по машине рядом с блокпостом ливанской армии на юге страны, один человек погиб и четверо военнослужащих получили ранения, сообщается в заявлении Армии Ливана опубликованном в Х. "Враждебный Израиль атаковал машину возле армейского блокпоста Саф эль-Хава в Бинт Жбейль. Один человек погиб и четверо военнослужащих получили ранения",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024