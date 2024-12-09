https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988074493.html

В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника

В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.12.2024

В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника

Силами ПВО уничтожено три беспилотника в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T06:26

2024-12-09T06:26

2024-12-09T06:26

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллерово

юрий слюсарь

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожено три беспилотника в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Этой ночью в Ростовской области силами и средствами ПВО уничтожено три БПЛА: два - в районе Миллерово, и один - возле Каменска", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет, а последствия на земле уточняются.

https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1988049774.html

ростовская область

миллерово

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ростовская область, миллерово, юрий слюсарь