https://ria.ru/20241209/bespilotnik-1988074493.html
В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника
В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 09.12.2024
В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника
Силами ПВО уничтожено три беспилотника в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T06:26
2024-12-09T06:26
2024-12-09T06:26
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллерово
юрий слюсарь
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожено три беспилотника в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Этой ночью в Ростовской области силами и средствами ПВО уничтожено три БПЛА: два - в районе Миллерово, и один - возле Каменска", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет, а последствия на земле уточняются.
https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1988049774.html
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ростовская область, миллерово, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллерово, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника
ПВО уничтожила три украинских беспилотника в районе Миллерово и Каменска