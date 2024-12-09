https://ria.ru/20241209/belgorod-1988069767.html
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели - РИА Новости, 09.12.2024
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:44
2024-12-09T03:44
2024-12-09T03:50
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена ранее на всей территории Белгородской области и продлилась 35 минут. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлёте к городу", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985930759.html
https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1987990960.html
белгородский район
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c1237239a8aa55209b249343ee2c8499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом