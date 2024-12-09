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Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:44 09.12.2024 (обновлено: 03:50 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/belgorod-1988069767.html
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели - РИА Новости, 09.12.2024
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:44
2024-12-09T03:50
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена ранее на всей территории Белгородской области и продлилась 35 минут. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлёте к городу", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985930759.html
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белгородский район
белгород
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белгородский район, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность была объявлена ранее на всей территории Белгородской области и продлилась 35 минут.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлёте к городу", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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