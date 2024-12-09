https://ria.ru/20241209/belgorod-1988069767.html

Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели

Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели - РИА Новости, 09.12.2024

Над Белгородом и Белгородским районом сбили воздушные цели

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T03:44

2024-12-09T03:44

2024-12-09T03:50

специальная военная операция на украине

белгородский район

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белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена ранее на всей территории Белгородской области и продлилась 35 минут. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлёте к городу", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985930759.html

https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1987990960.html

белгородский район

белгород

белгородская область

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