https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html

В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей

В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2024

В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, часть денег... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T03:46

2024-12-09T03:46

2024-12-09T03:53

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113826_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_682ef59924a7f0f99f1d636eaffa22ae.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей, рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее глава СК РФ сообщил РИА Новости, что в России арестовали имущество экс-начальника отделения управления "К" Бюро спецтехмероприятий МВД более чем на 2,1 миллиарда рублей. По его словам, Сатюков получил взятку в 5 миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство. "Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников", - сказал он. Бастрыкин подчеркнул, что сейчас следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова. В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в 5 миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову - посредничество в их получении. Кроме того, ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Вместе с тем, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html

https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html

https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон