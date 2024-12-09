https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html
В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей
В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей
Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, часть денег... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:46
2024-12-09T03:46
2024-12-09T03:53
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей, рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее глава СК РФ сообщил РИА Новости, что в России арестовали имущество экс-начальника отделения управления "К" Бюро спецтехмероприятий МВД более чем на 2,1 миллиарда рублей. По его словам, Сатюков получил взятку в 5 миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство. "Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников", - сказал он. Бастрыкин подчеркнул, что сейчас следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова. В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в 5 миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову - посредничество в их получении. Кроме того, ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Вместе с тем, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html
https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей
Бастрыкин: взяточники из МВД легализовали деньги через покупку ценного имущества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей, рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее глава СК РФ сообщил РИА Новости, что в России арестовали имущество экс-начальника отделения управления "К" Бюро спецтехмероприятий МВД более чем на 2,1 миллиарда рублей. По его словам, Сатюков получил взятку в 5 миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство.
"Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников", - сказал он.
Бастрыкин
подчеркнул, что сейчас следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова.
В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в 5 миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову - посредничество в их получении.
Кроме того, ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Вместе с тем, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН
информируют общественность о принятых мерах в этой области.