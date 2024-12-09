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У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей - РИА Новости, 09.12.2024
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03:16 09.12.2024 (обновлено: 07:47 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей - РИА Новости, 09.12.2024
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей
Имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей арестовано в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:16
2024-12-09T07:47
происшествия
александр бастрыкин
оон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей арестовано в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшегося за границей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.&quot;По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления &quot;К&quot; Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей&quot;, — сказал Бастрыкин.По данным следствия, Сатюков получил взятку в пять миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство.По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей. Сейчас следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова.В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взятку в пять миллиардов рублей. Сообщалось об арестах активов Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении.Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют — не менее 2 119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе".Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html
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происшествия, александр бастрыкин, оон
Происшествия, Александр Бастрыкин, ООН
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей

У взяточника из МВД Сатюкова арестовали имущество на 2,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей арестовано в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшегося за границей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«

"По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей", — сказал Бастрыкин.

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По данным следствия, Сатюков получил взятку в пять миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство.
По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей. Сейчас следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова.
В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взятку в пять миллиардов рублей. Сообщалось об арестах активов Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении.
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Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют — не менее 2 119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе".
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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