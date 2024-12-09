https://ria.ru/20241209/avstriya-1988270957.html
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 09.12.2024
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
Австрия планирует снять вето на расширение Шенгенского соглашения и теперь одобрит присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии, заявил глава австрийского РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:18
2024-12-09T20:18
2024-12-09T20:48
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Австрия планирует снять вето на расширение Шенгенского соглашения и теперь одобрит присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии, заявил глава австрийского МВД Герхард Карнер."Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии", - заявил Карнер в ответ на запрос австрийского информационного агентства APA. Его цитату приводит телеканал Puls24.Уточняется, что Австрия снимает свое вето на расширение Шенгенского соглашения. В результате, по данным телеканала, Австрия намерена одобрить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе в четверг.Ранее Австрия блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с 2022 года из-за опасений по поводу нелегальной миграции.
https://ria.ru/20241209/bezhentsy-1988176209.html
https://ria.ru/20241208/avstrija-1988048715.html
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в мире, австрия, румыния, болгария, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Австрия, Румыния, Болгария, Евросоюз, Шенгенская зона
Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
МВД: Австрия одобрит присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне