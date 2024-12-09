https://ria.ru/20241209/asad-1988141111.html

В Кремле прокомментировали предоставление убежища Асаду

В Кремле прокомментировали предоставление убежища Асаду - РИА Новости, 09.12.2024

В Кремле прокомментировали предоставление убежища Асаду

Кремль не обязан выпускать официальное сообщение о возможном предоставлении убежища для президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:08

2024-12-09T13:08

2024-12-09T13:08

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москва

сирия

башар асад

дмитрий песков

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кремль не обязан выпускать официальное сообщение о возможном предоставлении убежища для президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, совершенно необязательно, мы не обязаны этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли официальное сообщение от Кремля по возможному предоставлению убежища для Асада. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024