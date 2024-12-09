В Индии прокомментировали уход Асада
Economic Times назвала уход Асада в Сирии неудачей для Индии в исламском мире
Башар Асад . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости. Уход от власти в Сирии Башара Асада, который поддерживал Нью-Дели в вопросе Кашмира, является неудачей для Индии в исламском мире, пишет индийская газета The Economic Times.
Ранее МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
"Сирия, которой правили Башар Асад и его покойный отец Хафез Асад, десятилетиями поддерживали позицию Индии по вопросу Кашмира, в том числе в Организации исламского сотрудничества... Правительство Башара Асада считало, что проблема Кашмира является внутренним делом страны, и Нью-Дели имеет право решать ее любым способом. Индия со своей стороны поддерживала... Асада во время кампании против ИГИЛ* (террористическая организация "Исламское государство"*), а Сирия была ключевым партнером в арабском мире", - отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов.
Как отметили собеседники издания, после того как Нью-Дели в 2019 году отменил статью 370 конституции страны, наделяющий индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир особой автономией, Сирия назвала это внутренним делом Индии.
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По мнению издания, уход Асада "может привести к возрождению ИГИЛ*, которое Сирия победила почти десятилетие назад при поддержке России и Ирана, и может стать проблемой безопасности для Индии на фоне опасений возрождения влияния группировки в Ираке".
Вопрос о принадлежности Кашмира – населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индия в 1947 году – является основным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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