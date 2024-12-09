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В Индии прокомментировали уход Асада - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
09:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/asad-1988088471.html
В Индии прокомментировали уход Асада
В Индии прокомментировали уход Асада - РИА Новости, 09.12.2024
В Индии прокомментировали уход Асада
Уход от власти в Сирии Башара Асада, который поддерживал Нью-Дели в вопросе Кашмира, является неудачей для Индии в исламском мире, пишет индийская газета The... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:28
2024-12-09T09:28
война в сирии
в мире
индия
кашмир
россия
башар асад
хафез асад
организация исламского сотрудничества
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости. Уход от власти в Сирии Башара Асада, который поддерживал Нью-Дели в вопросе Кашмира, является неудачей для Индии в исламском мире, пишет индийская газета The Economic Times. Ранее МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии. "Сирия, которой правили Башар Асад и его покойный отец Хафез Асад, десятилетиями поддерживали позицию Индии по вопросу Кашмира, в том числе в Организации исламского сотрудничества... Правительство Башара Асада считало, что проблема Кашмира является внутренним делом страны, и Нью-Дели имеет право решать ее любым способом. Индия со своей стороны поддерживала... Асада во время кампании против ИГИЛ* (террористическая организация "Исламское государство"*), а Сирия была ключевым партнером в арабском мире", - отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов. Как отметили собеседники издания, после того как Нью-Дели в 2019 году отменил статью 370 конституции страны, наделяющий индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир особой автономией, Сирия назвала это внутренним делом Индии. По мнению издания, уход Асада "может привести к возрождению ИГИЛ*, которое Сирия победила почти десятилетие назад при поддержке России и Ирана, и может стать проблемой безопасности для Индии на фоне опасений возрождения влияния группировки в Ираке". Вопрос о принадлежности Кашмира – населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индия в 1947 году – является основным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, индия, кашмир, россия, башар асад, хафез асад, организация исламского сотрудничества, исламское государство*
Война в Сирии, В мире, Индия, Кашмир, Россия, Башар Асад, Хафез Асад, Организация исламского сотрудничества, Исламское государство*
В Индии прокомментировали уход Асада

Economic Times назвала уход Асада в Сирии неудачей для Индии в исламском мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Башар Асад . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости. Уход от власти в Сирии Башара Асада, который поддерживал Нью-Дели в вопросе Кашмира, является неудачей для Индии в исламском мире, пишет индийская газета The Economic Times.
Ранее МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
"Сирия, которой правили Башар Асад и его покойный отец Хафез Асад, десятилетиями поддерживали позицию Индии по вопросу Кашмира, в том числе в Организации исламского сотрудничества... Правительство Башара Асада считало, что проблема Кашмира является внутренним делом страны, и Нью-Дели имеет право решать ее любым способом. Индия со своей стороны поддерживала... Асада во время кампании против ИГИЛ* (террористическая организация "Исламское государство"*), а Сирия была ключевым партнером в арабском мире", - отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов.
Как отметили собеседники издания, после того как Нью-Дели в 2019 году отменил статью 370 конституции страны, наделяющий индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир особой автономией, Сирия назвала это внутренним делом Индии.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
По мнению издания, уход Асада "может привести к возрождению ИГИЛ*, которое Сирия победила почти десятилетие назад при поддержке России и Ирана, и может стать проблемой безопасности для Индии на фоне опасений возрождения влияния группировки в Ираке".
Вопрос о принадлежности Кашмира – населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индия в 1947 году – является основным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
Война в СирииВ миреИндияКашмирРоссияБашар АсадХафез АсадОрганизация исламского сотрудничестваИсламское государство*
 
 
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