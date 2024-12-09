https://ria.ru/20241209/arest-1988194384.html

Обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров обжаловал арест

Обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров обжаловал арест - РИА Новости, 09.12.2024

Обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров обжаловал арест

Директор туристической фирмы, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), обжаловал арест, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:09

2024-12-09T16:09

2024-12-09T16:09

происшествия

россия

лгбт*-сообщество

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. По данным суда, Андрею Котову вменяется статья 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По данным столичного главка СК РФ, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через учрежденное ООО Туристический клуб "Мен Тревел".*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241204/roskomnadzor-1987219420.html

https://ria.ru/20241101/medvedev--1981442310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, лгбт*-сообщество, следственный комитет россии (ск рф)