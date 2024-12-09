https://ria.ru/20241209/anokhin-1988270284.html
Анохин предложил упростить обновление первого этажа объекта культнаследия
Анохин предложил упростить обновление первого этажа объекта культнаследия - РИА Новости, 09.12.2024
Анохин предложил упростить обновление первого этажа объекта культнаследия
Губернатор Смоленской области Василий Анохин выступил с предложением упростить обновление нежилого первого этажа многоквартирного дома, признанного объектом... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:14
2024-12-09T20:14
2024-12-09T20:14
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин выступил с предложением упростить обновление нежилого первого этажа многоквартирного дома, признанного объектом культурного наследия. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году в РФ должно быть отреставрировано более тысячи объектов исторического и культурного наследия. По словам Анохина в понедельник состоялось обсуждение выполнения этой задачи в Москве на парламентских слушаниях Совета Федерации. "Для Смоленской земли тема слушаний крайне важна. В нашей области на государственной охране состоят 4 311 объектов культурного наследия. Для восстановления самых знаковых из них при поддержке президента России, федерального правительства и ДОМ.РФ проводится серьезная работа. Так, в 2023-2024 годах отремонтировано 50 объектов. Этот результат достигнут не только за счет государственного финансирования, но и благодаря инвестициям и средствам благотворителей. Частные вложения – мощный ресурс, без которого невозможен успех в деле реставрации", - написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что для их активного привлечения необходимо оптимизировать законодательное регулирование сферы. "Предложил на слушаниях упростить обновление нежилого первого этажа многоквартирного дома, признанного объектом культурного наследия. Необходимо разрешить ремонтировать эти помещения под бизнес-цели, если работы не затрагивают предмет государственной охраны – уникальные архитектурные элементы и др.", - отметил глава региона. По его словам, важно определить четкие критерии для включения объектов с признаками культурного наследия в соответствующий государственный реестр. "Выступил с предложением наделить субъекты РФ полномочиями по ведению госреестра ОКН в отношении объектов культурного наследия регионального и муниципального значений. Также необходимо расширить критерии, по которым здания и сооружения можно исключать из этого важного перечня. Например, типовые постройки без архитектурно-исторической ценности. Кроме того, важно четко определить понятие "Полной физической утраты объекта культурного наследия", что позволит демонтировать давно разрушившиеся, снесенные или сгоревшие здания", - написал Анохин. И уточнил, что все высказанные предложения получили положительный отклик сенаторов и профильных министров. "Благодарю Валентину Ивановну за возможность выступить на слушаниях по такой важной теме. Уверен, совместными усилиями мы сможем сделать значительный шаг вперед в деле сохранения объектов культурного наследия", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20241209/svo-1988190818.html
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россия, смоленская область, василий анохин, владимир путин, москва, совет федерации рф
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин, Москва, Совет Федерации РФ
Анохин предложил упростить обновление первого этажа объекта культнаследия
Анохин предложил упростить обновление смоленского дома - объекта культнаследия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин выступил с предложением упростить обновление нежилого первого этажа многоквартирного дома, признанного объектом культурного наследия.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что к 2030 году в РФ должно быть отреставрировано более тысячи объектов исторического и культурного наследия. По словам Анохина
в понедельник состоялось обсуждение выполнения этой задачи в Москве
на парламентских слушаниях Совета Федерации
.
"Для Смоленской земли тема слушаний крайне важна. В нашей области на государственной охране состоят 4 311 объектов культурного наследия. Для восстановления самых знаковых из них при поддержке президента России, федерального правительства и ДОМ.РФ проводится серьезная работа. Так, в 2023-2024 годах отремонтировано 50 объектов. Этот результат достигнут не только за счет государственного финансирования, но и благодаря инвестициям и средствам благотворителей. Частные вложения – мощный ресурс, без которого невозможен успех в деле реставрации", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
И добавил, что для их активного привлечения необходимо оптимизировать законодательное регулирование сферы.
"Предложил на слушаниях упростить обновление нежилого первого этажа многоквартирного дома, признанного объектом культурного наследия. Необходимо разрешить ремонтировать эти помещения под бизнес-цели, если работы не затрагивают предмет государственной охраны – уникальные архитектурные элементы и др.", - отметил глава региона.
По его словам, важно определить четкие критерии для включения объектов с признаками культурного наследия в соответствующий государственный реестр.
"Выступил с предложением наделить субъекты РФ полномочиями по ведению госреестра ОКН в отношении объектов культурного наследия регионального и муниципального значений. Также необходимо расширить критерии, по которым здания и сооружения можно исключать из этого важного перечня. Например, типовые постройки без архитектурно-исторической ценности. Кроме того, важно четко определить понятие "Полной физической утраты объекта культурного наследия", что позволит демонтировать давно разрушившиеся, снесенные или сгоревшие здания", - написал Анохин.
И уточнил, что все высказанные предложения получили положительный отклик сенаторов и профильных министров.
"Благодарю Валентину Ивановну за возможность выступить на слушаниях по такой важной теме. Уверен, совместными усилиями мы сможем сделать значительный шаг вперед в деле сохранения объектов культурного наследия", - заключил губернатор.