https://ria.ru/20241209/alkogol-1988078376.html

В России в два раза снизилось производство слабоалкогольной продукции

В России в два раза снизилось производство слабоалкогольной продукции - РИА Новости, 09.12.2024

В России в два раза снизилось производство слабоалкогольной продукции

Производство слабоалкогольной продукции в России в январе-ноябре снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Единой... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:19

2024-12-09T08:19

2024-12-09T08:19

экономика

россия

алкоголь

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Производство слабоалкогольной продукции в России в январе-ноябре снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Единой государственной автоматизированной информационная системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта. Так, согласно информации из системы, было произведено 9,57 миллиона декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как с января по ноябрь прошлого года - 20,29 миллиона. Помимо этого, в полтора раза выросло производство "виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом" - оно составило 47,1 тысячи декалитров. Производство ликерных вин увеличилось на 35,9%, до 1,05 миллиона декалитров, а игристых вин - на 25,7%, до 15,78 миллиона. Производство виноградных вин выросло на 8,6%, до 29,86 миллиона декалитров. Снижение производства отмечено в категориях "плодовая алкогольная продукция" - на 48,5%, до 5,6 миллиона декалитров, а также "виноградосодержащие напитки без этилового спирта" - на 62,6%, до 199,4 тысячи декалитров. Что касается спиртных напитков, содержащих более 9% спирта, их производство за год выросло на 7,8%, до 107,83 миллиона декалитров. Производство водки увеличилось незначительно, до 73,63 миллиона декалитров - это на 2,3% больше, чем годом ранее. А производство коньяка выросло на 14,4%, до 8,89 миллиона декалитров. Производство алкогольной продукции в целом сократилось за год на 1,5% - до 169,94 миллиона декалитров.

https://ria.ru/20240731/minzdrav-1963062362.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алкоголь