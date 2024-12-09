Жительница Алеппо сообщила о переходе торговцев на турецкую валюту
Жительница Алеппо сообщила, что торговцы в городе перешли на турецкую лиру
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Многие торговцы в Алеппо стали использовать турецкую лиру после перехода второго по величине города Сирии под контроль вооруженной оппозиции, рассказала РИА Новости местная жительница.
Антиправительственные силы взяли Алеппо 29 ноября. Расстояние до турецкой границы оттуда - немногим более 65 километров по прямой дороге.
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"В целом ситуация (в Алеппо) спокойная - свет и вода есть, на улицах начали (снова) вывозить мусор. Магазины работают, но многие торговцы перешли на турецкую лиру", - рассказала собеседница агентства. При этом покупательная способность сирийского фунта сильно упала, и цены в сирийской валюте выросли в три-четыре раза, отметила она.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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