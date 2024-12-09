https://ria.ru/20241209/aerodrom-1988100335.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.12.2024

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Удар нанесен в Черниговской области на Украине по аэродрому, который ВСУ используют в качестве складов, предположительно, там находится военный учебный центр по РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:21

2024-12-09T10:21

2024-12-09T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

черниговская область

украина

нежин

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен в Черниговской области на Украине по аэродрому, который ВСУ используют в качестве складов, предположительно, там находится военный учебный центр по управлению беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Черниговская область, город Нежин, прилет в северную часть города. Известно, что там находится аэродром. Как военный он не используется, но там есть склады, помещения вполне пригодные для жилья, территория охраняется. На территорию аэродрома часто заезжают тяжело груженые фуры", - сообщил Лебедев. Он добавил, что со стороны аэродрома слышны работы маломощных реактивных двигателей. Предположительно, как отмечает Лебедев, на нем есть небольшой учебный центр управлению беспилотниками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

украина

нежин

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Ольга Фомченкова

в мире, черниговская область, украина, нежин, сергей лебедев, вооруженные силы украины