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Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/aerodrom-1988100335.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен в Черниговской области на Украине по аэродрому, который ВСУ используют в качестве складов, предположительно, там находится военный учебный центр по РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:21
2024-12-09T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
нежин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен в Черниговской области на Украине по аэродрому, который ВСУ используют в качестве складов, предположительно, там находится военный учебный центр по управлению беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Черниговская область, город Нежин, прилет в северную часть города. Известно, что там находится аэродром. Как военный он не используется, но там есть склады, помещения вполне пригодные для жилья, территория охраняется. На территорию аэродрома часто заезжают тяжело груженые фуры", - сообщил Лебедев. Он добавил, что со стороны аэродрома слышны работы маломощных реактивных двигателей. Предположительно, как отмечает Лебедев, на нем есть небольшой учебный центр управлению беспилотниками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
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в мире, черниговская область, украина, нежин, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Нежин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черниговской области

Лебедев сообщил об ударе по аэродрому в Нежине, используемом ВСУ под склады

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Удар нанесен в Черниговской области на Украине по аэродрому, который ВСУ используют в качестве складов, предположительно, там находится военный учебный центр по управлению беспилотниками, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Черниговская область, город Нежин, прилет в северную часть города. Известно, что там находится аэродром. Как военный он не используется, но там есть склады, помещения вполне пригодные для жилья, территория охраняется. На территорию аэродрома часто заезжают тяжело груженые фуры", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что со стороны аэродрома слышны работы маломощных реактивных двигателей. Предположительно, как отмечает Лебедев, на нем есть небольшой учебный центр управлению беспилотниками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьУкраинаНежинСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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