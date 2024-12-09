https://ria.ru/20241209/adygeya-1988159601.html
Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития
Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития - РИА Новости, 09.12.2024
Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития
Адыгея получит шесть миллиардов рублей федеральных средств на реализацию индивидуальной программы развития региона (ИПР) на 2025–2030 годы, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:56
2024-12-09T13:56
2024-12-09T13:56
республика адыгея
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мурат кумпилов
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МАЙКОП, 9 дек - РИА Новости. Адыгея получит шесть миллиардов рублей федеральных средств на реализацию индивидуальной программы развития региона (ИПР) на 2025–2030 годы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Правительство РФ в понедельник сообщило об утверждении индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашии, Марий Эл, Курганской области и Адыгеи на ближайшие шесть лет. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя решение, выразил его значимость для социально-экономического развития республики. "Это очень важный и действенный инструмент поддержки для нашего региона. За прошедшие годы реализации программы мы сконцентрировали усилия на эффективном использовании средств и решении задач ИПР", – цитирует Кумпилова пресс-служба. Он добавил, что данная программ дала региону дополнительные механизмы для точечного решения давних проблемных вопросов, которые обеспечили ощутимый толчок социальному и инфраструктурному развитию республики, повлияли на инвестиционные процессы. В результате в последние годы темпы роста ряда показателей экономики Адыгеи были вдвое выше, чем в среднем по стране. "Уверен, дальнейшая реализация ИПР позитивно отразится на развитии республики. Новая программа рассчитана на 2025–2030 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета в 6 миллиардов рублей", – отметил Кумпилов. По его словам, внимание при исполнении программных мероприятий в ближайшие годы будет сконцентрировано на помощи малому и среднему бизнесу, поддержке АПК, развитии потенциала туризма и промышленности.
https://ria.ru/20241206/kumpilov-1987759876.html
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россия, курганская область, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Россия, Курганская область, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития
Адыгея выделит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития региона
МАЙКОП, 9 дек - РИА Новости. Адыгея получит шесть миллиардов рублей федеральных средств на реализацию индивидуальной программы развития региона (ИПР) на 2025–2030 годы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Правительство РФ
в понедельник сообщило об утверждении индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашии, Марий Эл, Курганской области
и Адыгеи на ближайшие шесть лет.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
, комментируя решение, выразил его значимость для социально-экономического развития республики.
"Это очень важный и действенный инструмент поддержки для нашего региона. За прошедшие годы реализации программы мы сконцентрировали усилия на эффективном использовании средств и решении задач ИПР", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Он добавил, что данная программ дала региону дополнительные механизмы для точечного решения давних проблемных вопросов, которые обеспечили ощутимый толчок социальному и инфраструктурному развитию республики, повлияли на инвестиционные процессы. В результате в последние годы темпы роста ряда показателей экономики Адыгеи были вдвое выше, чем в среднем по стране.
"Уверен, дальнейшая реализация ИПР позитивно отразится на развитии республики. Новая программа рассчитана на 2025–2030 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета в 6 миллиардов рублей", – отметил Кумпилов.
По его словам, внимание при исполнении программных мероприятий в ближайшие годы будет сконцентрировано на помощи малому и среднему бизнесу, поддержке АПК, развитии потенциала туризма и промышленности.