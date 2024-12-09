https://ria.ru/20241209/adygeya-1988159601.html

Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития

Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития - РИА Новости, 09.12.2024

Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития

Адыгея получит шесть миллиардов рублей федеральных средств на реализацию индивидуальной программы развития региона (ИПР) на 2025–2030 годы, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:56

2024-12-09T13:56

2024-12-09T13:56

республика адыгея

россия

курганская область

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 9 дек - РИА Новости. Адыгея получит шесть миллиардов рублей федеральных средств на реализацию индивидуальной программы развития региона (ИПР) на 2025–2030 годы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Правительство РФ в понедельник сообщило об утверждении индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашии, Марий Эл, Курганской области и Адыгеи на ближайшие шесть лет. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя решение, выразил его значимость для социально-экономического развития республики. "Это очень важный и действенный инструмент поддержки для нашего региона. За прошедшие годы реализации программы мы сконцентрировали усилия на эффективном использовании средств и решении задач ИПР", – цитирует Кумпилова пресс-служба. Он добавил, что данная программ дала региону дополнительные механизмы для точечного решения давних проблемных вопросов, которые обеспечили ощутимый толчок социальному и инфраструктурному развитию республики, повлияли на инвестиционные процессы. В результате в последние годы темпы роста ряда показателей экономики Адыгеи были вдвое выше, чем в среднем по стране. "Уверен, дальнейшая реализация ИПР позитивно отразится на развитии республики. Новая программа рассчитана на 2025–2030 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета в 6 миллиардов рублей", – отметил Кумпилов. По его словам, внимание при исполнении программных мероприятий в ближайшие годы будет сконцентрировано на помощи малому и среднему бизнесу, поддержке АПК, развитии потенциала туризма и промышленности.

https://ria.ru/20241206/kumpilov-1987759876.html

https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html

россия

курганская область

республика адыгея

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россия, курганская область, мурат кумпилов, республика адыгея