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Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые" - РИА Новости, 08.12.2024
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17:29 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/zelenye-1988023947.html
Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые"
Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые" - РИА Новости, 08.12.2024
Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые"
Андрей Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые", он станет одним из четырех ее сопредседателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:29
2024-12-08T17:29
политика
экологическая партия "зеленые"
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Андрей Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые", он станет одним из четырех ее сопредседателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Федеральный совет российской экологической партии "Зеленые" удовлетворил заявление Андрея Нагибина о сложении полномочий председателя партии", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в ходе заседания было принято решение избрать Нагибина четвертым сопредседателем, что соответствует уставу партии и демократическим традициям, заложенным в её основу. "Наш устав предполагает возможность управления партийной жизнью через институт сопредседателей. Таким образом, в партии укрепляются равенство и демократические традиции", - приводит пресс-служба слова исполнительного секретаря федерального совета партии Константина Атаяна. В партии заявили, что федеральный совет также принял решение оставить пост председателя партии вакантным. "Это решение направлено на дальнейшее развитие коллективного управления в партии и усиление роли сопредседателей в стратегическом руководстве. Российская экологическая партия "Зеленые" продолжит работу в рамках своей миссии - защиты окружающей среды, устойчивого развития и укрепления идей социальной справедливости в российском обществе", - уточнили в пресс-службе "Зеленых".
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политика, экологическая партия "зеленые", россия
Политика, Экологическая партия "Зеленые", Россия
Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые"

Андрей Нагибин станет одним из четырех сопредседателей партии "Зеленые"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАндрей Нагибин
Андрей Нагибин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Андрей Нагибин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Андрей Нагибин сложил полномочия председателя партии "Зеленые", он станет одним из четырех ее сопредседателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Федеральный совет российской экологической партии "Зеленые" удовлетворил заявление Андрея Нагибина о сложении полномочий председателя партии", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что в ходе заседания было принято решение избрать Нагибина четвертым сопредседателем, что соответствует уставу партии и демократическим традициям, заложенным в её основу.
"Наш устав предполагает возможность управления партийной жизнью через институт сопредседателей. Таким образом, в партии укрепляются равенство и демократические традиции", - приводит пресс-служба слова исполнительного секретаря федерального совета партии Константина Атаяна.
В партии заявили, что федеральный совет также принял решение оставить пост председателя партии вакантным.
"Это решение направлено на дальнейшее развитие коллективного управления в партии и усиление роли сопредседателей в стратегическом руководстве. Российская экологическая партия "Зеленые" продолжит работу в рамках своей миссии - защиты окружающей среды, устойчивого развития и укрепления идей социальной справедливости в российском обществе", - уточнили в пресс-службе "Зеленых".
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