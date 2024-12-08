https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html

"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу

"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу - РИА Новости, 08.12.2024

"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу

Пользователи социальной сети X активно обсуждают отказ Владимира Зеленского от призыва будущего президента США Дональда Трампа пойти на мирную сделку. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:55

2024-12-08T15:55

2024-12-08T15:55

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают отказ Владимира Зеленского от призыва будущего президента США Дональда Трампа пойти на мирную сделку.Трамп в воскресенье на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам."Разве Трамп не попросил вас закончить боевые действия с Россией и договориться о мире, а в день, когда вы с ним разговаривали, вы решили нанести удары по России дальнобойными ракетами? Именно вы это сделали, вы плюнули в лицо американскому президенту", — возмутился @Driller001Welch."Договоритесь о мире, пока еще можете. Трамп бросит вас сразу, если вы добросовестным образом не закончите войну с Россией. Конфликт все больше становится обузой для Америки, запомните это, Зеленский. Сделайте правильный выбор", — предупредил @Real_Politik101."Прошу, сдавайтесь и прекратите эту войну. Как долго она должна идти? Мир устал за нее платить", — пожаловался @bihar."Разве он вам не сообщил, что прекратит поддержку Украины, если вы не добьетесь мира и не договоритесь о восточных областях?" — поинтересовался @CallahanAutoCo."Скоро вас уже не будет. С 20 января будете сидеть без гроша", — подытожил @James_the_166th.В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html

https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html

https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html

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