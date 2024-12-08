"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают отказ Владимира Зеленского от призыва будущего президента США Дональда Трампа пойти на мирную сделку.
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"Разве Трамп не попросил вас закончить боевые действия с Россией и договориться о мире, а в день, когда вы с ним разговаривали, вы решили нанести удары по России дальнобойными ракетами? Именно вы это сделали, вы плюнули в лицо американскому президенту", — возмутился @Driller001Welch.
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"Прошу, сдавайтесь и прекратите эту войну. Как долго она должна идти? Мир устал за нее платить", — пожаловался @bihar.
"Разве он вам не сообщил, что прекратит поддержку Украины, если вы не добьетесь мира и не договоритесь о восточных областях?" — поинтересовался @CallahanAutoCo.
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"Скоро вас уже не будет. С 20 января будете сидеть без гроша", — подытожил @James_the_166th.
В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.