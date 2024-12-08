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"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу - РИА Новости, 08.12.2024
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15:55 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу - РИА Новости, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
Пользователи социальной сети X активно обсуждают отказ Владимира Зеленского от призыва будущего президента США Дональда Трампа пойти на мирную сделку. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:55
2024-12-08T15:55
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают отказ Владимира Зеленского от призыва будущего президента США Дональда Трампа пойти на мирную сделку.Трамп в воскресенье на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам."Разве Трамп не попросил вас закончить боевые действия с Россией и договориться о мире, а в день, когда вы с ним разговаривали, вы решили нанести удары по России дальнобойными ракетами? Именно вы это сделали, вы плюнули в лицо американскому президенту", — возмутился @Driller001Welch."Договоритесь о мире, пока еще можете. Трамп бросит вас сразу, если вы добросовестным образом не закончите войну с Россией. Конфликт все больше становится обузой для Америки, запомните это, Зеленский. Сделайте правильный выбор", — предупредил @Real_Politik101."Прошу, сдавайтесь и прекратите эту войну. Как долго она должна идти? Мир устал за нее платить", — пожаловался @bihar."Разве он вам не сообщил, что прекратит поддержку Украины, если вы не добьетесь мира и не договоритесь о восточных областях?" — поинтересовался @CallahanAutoCo."Скоро вас уже не будет. С 20 января будете сидеть без гроша", — подытожил @James_the_166th.В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html
https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают отказ Владимира Зеленского от призыва будущего президента США Дональда Трампа пойти на мирную сделку.
Трамп в воскресенье на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
«
"Разве Трамп не попросил вас закончить боевые действия с Россией и договориться о мире, а в день, когда вы с ним разговаривали, вы решили нанести удары по России дальнобойными ракетами? Именно вы это сделали, вы плюнули в лицо американскому президенту", — возмутился @Driller001Welch.
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"Договоритесь о мире, пока еще можете. Трамп бросит вас сразу, если вы добросовестным образом не закончите войну с Россией. Конфликт все больше становится обузой для Америки, запомните это, Зеленский. Сделайте правильный выбор", — предупредил @Real_Politik101.
«
"Прошу, сдавайтесь и прекратите эту войну. Как долго она должна идти? Мир устал за нее платить", — пожаловался @bihar.
"Разве он вам не сообщил, что прекратит поддержку Украины, если вы не добьетесь мира и не договоритесь о восточных областях?" — поинтересовался @CallahanAutoCo.
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"Скоро вас уже не будет. С 20 января будете сидеть без гроша", — подытожил @James_the_166th.
В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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