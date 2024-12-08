https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама - РИА Новости, 08.12.2024
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:49
2024-12-08T09:49
2024-12-08T15:53
париж
владимир зеленский
чей боуз
в мире
нотр-дам (собор парижской богоматери)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал Боуз, комментируя видео с церемонии, на котором Владимир Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.Нотр-Дам открывается для посетителей после реставрации 8 декабря.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019- го. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
https://ria.ru/20241208/ni-1987971223.html
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париж, владимир зеленский, чей боуз, в мире, нотр-дам (собор парижской богоматери)
Париж, Владимир Зеленский, Чей Боуз, В мире, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
Боуз заявил, что Зеленский был единственным на открытии Нотр-Дама без костюма