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На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама - РИА Новости, 08.12.2024
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09:49 08.12.2024 (обновлено: 15:53 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама - РИА Новости, 08.12.2024
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:49
2024-12-08T15:53
париж
владимир зеленский
чей боуз
в мире
нотр-дам (собор парижской богоматери)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал Боуз, комментируя видео с церемонии, на котором Владимир Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.Нотр-Дам открывается для посетителей после реставрации 8 декабря.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019- го. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
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париж, владимир зеленский, чей боуз, в мире, нотр-дам (собор парижской богоматери)
Париж, Владимир Зеленский, Чей Боуз, В мире, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама

Боуз заявил, что Зеленский был единственным на открытии Нотр-Дама без костюма

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал Боуз, комментируя видео с церемонии, на котором Владимир Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.
Нотр-Дам открывается для посетителей после реставрации 8 декабря.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019- го. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
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ПарижВладимир ЗеленскийЧей БоузВ миреНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
 
 
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