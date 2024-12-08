https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html

На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама

На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама - РИА Новости, 08.12.2024

На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама

Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:49

2024-12-08T09:49

2024-12-08T15:53

париж

владимир зеленский

чей боуз

в мире

нотр-дам (собор парижской богоматери)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987971924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc44dc9749f202cd61aa3937677ac39d.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский был единственным политиком на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже без делового костюма, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него", — написал Боуз, комментируя видео с церемонии, на котором Владимир Зеленский запечатлен в серой кофте и темно-зеленой куртке.Нотр-Дам открывается для посетителей после реставрации 8 декабря.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019- го. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20241208/ni-1987971223.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, владимир зеленский, чей боуз, в мире, нотр-дам (собор парижской богоматери)